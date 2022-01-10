В Приморье коллективный иммунитет от COVID-19 пока не удалось достигнуть

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, число привитых в крае на сегодня превысило 911 тысяч человек. План по законченной вакцинации выполнен почти на 60%. Достигнутые показатели охвата вакцинацией против новой коронавирусной инфекции на территории Приморья не позволяют сформировать коллективный иммунитет. Для этого требуется, чтобы число привитых было не менее 80% населения региона.