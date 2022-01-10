В приморской столице Новый год по восточному календарю отметят международным шахматным турниром

В приморской столице Новый год по восточному календарю отметят международным шахматным турниром
В приморской столице Новый год по восточному календарю отметят международным шахматным турниром
Вчера, 14:18ОбществоФото: https://pixabay.com
Во Владивостоке 28 и 29 января пройдёт шахматный турнир «Кубок Тигра», в котором примут участие гроссмейстеры из Индии, Китая, Вьетнама и России.

Как сообщили в пресс-службе Центра «Амурский тигр», турнир с призовым фондом в 1 миллион рублей станет первым событием Международного форума по сохранению тигра, который состоится в приморской столице в сентябре этого года.

— Во время турнира, который состоится в канун Нового года «водяного» тигра по восточному календарю, во Владивосток приедут ведущие шахматисты, чтобы привлечь внимание широкой общественности к проблематике по сохранению тигра. Этот турнир откроет череду событий, предваряющих международный форум по сохранению тигра на Земле. На форуме будут приниматься важные стратегические решения о международные взаимодействии, направленном на охрану тигра, как вида, — отметил генеральный директор Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Наблюдать за интеллектуальными сражениями зрители России, Индии, Китая и Вьетнама смогут онлайн. Трансляции шахматных встреч будут проходить 28 и 29 января с 17.00 до 21.00 по владивостокскому времени. Для комментирования игр во Владивосток прилетит Максим Омариев — один из лучших комментаторов чемпионата мира по шахматам.

На следующий день после турнира шахматисты приедут в кампус ДВФУ на острове Русском, где сыграют блиц-сессии со всеми желающими.

Сюжеты:
Приморье
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спортПриморьеАмурский тигр
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