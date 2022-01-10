Владивостокский День тигра не стал товарным знаком. Но шанс ещё остался…

Владивостокский День тигра не стал товарным знаком. Но шанс ещё остался…
Владивостокский День тигра не стал товарным знаком. Но шанс ещё остался…
Вчера, 14:55ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Регистрация товарного знака «День тигра» Фондом «Феникс» признана Роспатентом незаконной, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

В мае прошлого года товарный знак «День тигра» был зарегистрирован на правообладателя — Фонд «Коллективная программа по сохранению биологического разнообразия «Феникс». Однако мэрия потребовала признать регистрацию незаконной.

В своём обращении городские власти отметили, что День тигра отмечается во Владивостоке ежегодно. Начиная с 2001 года, в краевом центре проводятся карнавальные шествия, презентации природоохранных организаций, другие мероприятия. Кроме того, городской праздник «День тигра» внесен в Устав Владивостока.

При этом, как уточнили в правовом управлении, регистрация некоммерческой организацией товарного знака создала правовые препятствия для проведения праздника под его традиционным названием. Поскольку необходимо было заключать соглашение с Фондом «Феникс» на использование название — «День тигра» (возможно, на возмездной основе), а в случае отсутствия такого соглашения правообладатель был бы вправе требовать штрафных санкций с администрации Владивостока.

Теперь все жители города вновь получили право свободно, без согласования с Фондом «Феникс», отмечать этот любимый всеми общегородской праздник.

Особо отмечается, что фонд «Феникс» вправе обжаловать вынесенное решение в судебном порядке.

Сюжеты:
Приморье
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