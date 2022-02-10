В Приморье появились автомобили 2022 года выпуска

Об этом заявил в ходе пресс-конференции во Владивостоке заместитель начальника отдела технического и дорожного надзора, регистрационно-экзаменационной работы краевого ГИБДД Даниил Борисенко.
По данным ведомства, в 2021 году в Приморском крае было зарегистрировано примерно 24 тысячи ДТП, из них только в 4 фигурировала эксплуатация технически неисправного автомобиля с материальным ущербом. Одно из них с пострадавшим — был совершён наезд на пешехода во Владивостоке. Автомобиль двигался с заведомо неисправной тормозной системой, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Стаж водителя — 6 лет.
Напомним, с 30 декабря 2021 года вступили в силу поправки в федеральный закон «О техосмотре». Теперь диагностическая карта не потребуется физлицам — владельцам мототранспорта, легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонн, при условии, что машины не используются в коммерческих и служебных целях.
Однако техосмотр останется обязательным, если:
— авто старше 4 лет меняет владельца. При постановке на учёт в ГИБДД новый хозяин должен предъявить диагностическую карту;
— внесены изменения в конструкцию авто или установлено оборудование, не предусмотренное заводом-изготовителем.
При этом, если на дороге сотрудник Госавтоинспекции увидит автомобиль с внесёнными изменениями в конструкцию, то вправе составить протокол об административном правонарушении.
Водителю даётся 5-10 дней, по истечении которых он должен представить в ГИБДД исправленное авто либо документы на разрешение этих изменений, в противном случае будет приостановлена регистрация машины и её объявят в розыск.
Даниил Борисенко также сообщил, что сейчас в крае проходит аккредитация операторов, которые могут проводить техосмотр. Сегодня сертификат на право оказания такой услуги получили около 20 мастерских, всего их в крае более 90.
В Приморье до принятия поправок, ежедневно проходили ТО 250-300 автомобилей. Сейчас, нагрузка на пункты техосмотра снизится почти в пять раз.
Заместитель начальника отдела — начальник отделения № 1 (г. Владивосток) краевого МОРАС ГИБДД УМВД РФ Александр Сучков отметил, что в Приморье на учёте состоит 1,25 млн автомобилей. По его информации, немало количество было зарегистрировано ещё в 70-90 годы прошлого века. Привозили бэушные из Японии, продавали по доверенности, увозили в другие регионы или разбивали, но до сих пор не сняли с учёта.
Как пояснил Александр Сучков, это даёт неверное представление о среднем возрасте автомобилей на дорогах края. На самом деле, автотранспорт в Приморье за последнее время заметно «помолодел».
— Сейчас много регистрируется автомобилей 2020–2021 годов выпуска, есть уже и производства 2022 года. В основном, эти авто с автосалонов, но есть и привозные, — отметил Александр Сучков.