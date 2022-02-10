В столице Приморья кадровые вопросы решают, не выходя из дома

В столице Приморья кадровые вопросы решают, не выходя из дома
В столице Приморья кадровые вопросы решают, не выходя из дома
Сегодня, 14:20ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Работники, переведённые на «удалёнку», есть сегодня в 49% компаний Владивостока. Причём в 4 из 10 компаний на дому работает более 31% персонала.

К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, проведя опрос в краевой столице в первую неделю февраля 2022 года.

Чаще всего в дистанционном режиме работают IT-отделы, бухгалтерия, продажи и кадры.

По данным сервиса, в Москве и Санкт-Петербурге удалённый формат распространён больше: в столице дистанционный труд используют 2 из 3 работодателей (68%), в Санкт-Петербурге — 63% компаний.

Рекомендациям Минтруда об увеличении числа сотрудников, переведённых на «удалёнку» собираются следовать 16% работодателей России и 13% работодателей во Владивостоке. Среди московских и петербургских компаний таковых чуть больше — 17 и 16% соответственно.

Сюжеты:
Приморье
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