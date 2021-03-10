Министр просвещения России рассказал, как пройдёт ЕГЭ в 2021 году

Министр просвещения России рассказал, как пройдёт ЕГЭ в 2021 году

Сегодня, 14:58ОбществоФото: Минпросвещения РоссииСергей Кравцов: Надеюсь, мы сможем спокойно завершить учебный год
Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал в интервью «России-1» рассказал, что в следующем году ЕГЭ и ОГЭ в стране надеются провести в штатном режиме, а новые правила этого года отменят, при улучшении эпидобстановки, связанной с пандемией COVID-19.

По словам министра, тяжёлый период дистанционного обучения завершён, но в случае ухудшения ситуации в Рособрнадзоре готовы оперативно реагировать на новые вызовы.

«Сегодня те школы, которые находятся на дистанте, их единицы. В целом все школы по стране работают традиционно в очном режиме. Мы готовы к разным ситуациям. Надеемся, конечно, на лучшее, но в случае чего-либо, что угрожает здоровью учеников, учителей мы будем реагировать. Надеюсь, что мы сможем спокойно завершить учебный год, провести Единый государственный экзамен и приступить с 1 сентября к очным занятиям в следующем учебном году», — отметил Кравцов.

Основной этап Единого государственного экзамена в 2021 году планируют начать 31 мая — это ЕГЭ по химии, литературе и географии. По словам министра, в этом году есть возможность провести экзамен в июне для тех, кто планирует поступать в вузы. Те школьники, которым нет нужды сдавать ЕГЭ для поступления, будут сдавать выпускные экзамены по русскому и математике в своей школе.

ОГЭ в текущем году пройдёт по русскому и математике. Ученики смогут сдавать и третий предмет по своему выбору, если он необходим им для поступления в колледж.

Приёмная компания в вузы, как отметил министр, начнётся после прихода результатов ЕГЭ — это может быть в конце июня. Никаких изменений в этом порядке не планируется.

Сюжеты:
Приморский край
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