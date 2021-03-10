Минпросвещения предложило сделать единую зарплату учителям на уровне регионов

Минпросвещения РФ предложило уравнять зарплату учителям на региональном уровне. В отдельном субъекте федерации предложили сделать единый оклад для всех образовательных учреждений, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Андрея Милехина.

«Наши предложения в части совершенствования оплаты труда педагогических работников, которые поддержаны членами экспертной группы, созданной при министерстве, сводятся к следующим тезисам: ставки, заработные платы и должностные оклады работников устанавливаются в единых размерах для всех организаций субъекта РФ», — заявил Милехин. Определение зарплаты и должностного оклада сотрудников будет устанавливаться в зависимости от сложности труда, квалификации. По словам Милехина, компенсации в этой системе предусмотрены, отдельные субъекты также могут устанавливать дополнительные выплаты. «Предложенные подходы к оплате труда должны обеспечить фиксированную гарантированную минимальную оплату, ставку, оклад на уровне субъекта, равноценную для всех педагогических работников, выполняющих одни и те же функции», — отметил директор департамента. Как отметил эксперт, сейчас организации системы образования сами определяют зарплаты и устанавливают условия. Из-за этого в России появилось очень много моделей оплаты труда в сфере образования, усложнились расчёты и единый подход в определении зарплат и компенсаций был уничтожен. Работа по таким моделям привела к ряду проблем. Самая существенная, по словам Милехина — размеры ставок, которые могут отличаться даже в одном субъекте, хотя подразумевают одинаковые затраты труда. Кроме того, значения ставок — ниже прожиточного минимума. Вторая проблема — упорядочивание основных компенсационных и стимулирующих выплат. По словам специалистов, эта проблема требует системного решения.

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