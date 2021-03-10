О важном за неделю

Как уточнила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович, большая часть миллионеров обратилась за деньгами в январе. Не каждый может быстро решить вопросы по работе, отправиться за призом в Москву, разобраться с бумажной волокитой. Некоторые просто забывают о наличии билетов. У тех, кто ещё не забрал приз, есть полгода. А если причина очень уважительная — то даже 3 года.