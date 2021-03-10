О важном за неделю

Тон в информационном пространстве минувшей недели задал пожар на Нейбута. В причинах произошедшего сейчас разбирается следствие, однако уже сейчас ясно — отсутствие свободного проезда для пожарных машин довело ситуацию до трагедии. Впрочем, не только этим жило Приморье с 1 по 7 марта. Самые интересные события минувшей недели — в обзоре «Золотого Рога»
Внимание СМИ и публики на этой неделе было приковано к владивостокскому ЖК «Фрегат-2», где 2 марта произошел пожар, унесший жизни детей.
Первая информация о возгорании в доме на улице Нейбута появилась в соцсетях вечером 2 марта. Стало известно, что огнём охвачена квартира на 21-м этаже, но детали озвучены не были. Через некоторое время в пресс-службе МЧС раскрыли подробности — из горящего здания были эвакуированы 14 человек.
Самые страшные новости пришли ближе к полуночи, когда официально подтвердилась информация о гибели в пожаре двоих детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Не успели пожарные погасить пламя, как началось изучение причин несчастного случая. В МЧС рассказали, что пожарные бригады из-за огромного количества машин на придомовой территории с трудом смогли подъехать к дому, где горела квартира. Правоохранительные органы решили провести проверку в отношении тех, кто допустил сдачу «Фрегата» в эксплуатацию.
Картину завершила мрачная деталь — за считанные часы до пожара в ЖК «Фрегат-2» прошли пожарные учения.
Одна из актуальных для Владивостока проблем — точечное строительство. При возведении домов застройщики стараются «выжать» из полученных земельных участков как можно больше. Как следствие, посреди жилых кварталов появляются 20-этажные высотки без необходимого количества парковочных мест, без зелёных насаждений и минимальных общественных пространств. Наглость отдельных приморских девелоперов не раз становилась поводом для митингов, однако власти так и не сподобились на принятие каких-либо системных решений. Трагедия в ЖК «Фрегат» — один из результатов подобной недальновидности.
При этом, вместо принятия мер по ужесточению правил жилищной застройки, власти всячески благоприятствуют девелоперам. В прошлом году правительство региона заявило о создании рабочей группы для оперативного решения возникающих у застройщиков сложностей. Обсуждая проблему высокой стоимости жилья на встрече с представителями профильных органов власти, глава Ассоциации застройщиков владивостокской агломерации Владимир Исаков заявил, что причина в недостаточном количестве земельных участков, пригодных для освоения, банковской политике и скорости обработки документов. О бешеных накрутках со стороны бизнеса в данном сегменте Владимир Владимирович упомянуть почему-то забыл.
Инициирование запретительных мер со стороны властей определённо найдёт позитивный отклик у большей части населения — воткнутые в жилые районы новостройки мало кому симпатичны. Кроме того, и губернатор Олег Кожемяко уже как-то заявлял о необходимости развития комплексной застройки в регионе. Но «строительное лобби», похоже, достаточно сильно, и велик риск, что скоро нас в самом деле ждёт озеленение на крышах высоток вместо традиционных дворов, как в 2019 году предлагал Владимир Исаков.
В первый день весны приморцев озадачило сообщение — в крае пропал миллионер.
Некий житель края, выигравший в лотерею «Русское лото» ещё в январе, до сих пор не забрал свой выигрыш. Счастливчик даже не попытался получить деньги, хотя трое других победителей из Приморья обратились за полагающимися им средствами более месяца назад.
Как уточнила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович, большая часть миллионеров обратилась за деньгами в январе. Не каждый может быстро решить вопросы по работе, отправиться за призом в Москву, разобраться с бумажной волокитой. Некоторые просто забывают о наличии билетов. У тех, кто ещё не забрал приз, есть полгода. А если причина очень уважительная — то даже 3 года.
Отметим, что в праздничном тираже разыграли 1 000 призов по 1 000 000 рублей. За день в России появился 581 лотерейный миллионер. Ещё 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706 577 рублей.
Позорная ошибка в сериале, создатели которого запутались в географии Дальнего Востока, подняла настроение приморцам.
Канал НТВ разразился новым многосерийным детективом, одна из героинь которого по сюжету родом из города Советская Гавань, что находится в Хабаровском крае.
Только вот рассказывая о своём прошлом, девушка говорит, что ее родной городок расположен в Приморье возле Владивостока. Расстояние между столицей Приморского края и Советской Гаванью — 1 300 км. С легкой руки сценаристов сериала «Потерянные» эта дистанция значительно сократилась.
Есть расхожее выражение, что если вы не занимаетесь политикой, она займется вами. Несмотря на то, что праймериз — дело скорее внутрипартийное, все же стоит помнить, что 2021 год — выборный.
И один из постоянных участников, партия «Единая Россия», объявил, что внутрипартийные праймериз пройдут 24–30 мая по открытой модели. Это значит, что проголосовать за «кандидатов в кандидаты» сможет каждый избиратель. Закрытая модель предполагает, что голосование проходит лишь среди членов партии. Часть регионов, при этом, выступала именно за второй вариант, однако руководство «Единой России» решило пойти по пути открытости. По словам главы партии Дмитрия Медведева, предварительное голосование по первой модели «позволяет по-настоящему проявить приоритеты и предпочтения избирателей».
Праймериз пройдут онлайн, оставить свой голос можно будет через портал Госуслуг. Так партийцы надеются привлечь к «предвариловке» молодёжь и других активных пользователей интернета.
Последние праймериз проходили в 2016 году по той же открытой модели: процедура мало чем отличается от обычного голосования, разве что за нарушения не предусмотрено каких-либо санкций, помимо внутрипартийных, потому что «предварительные выборы» регулируются лишь правилами партии.
Егор ГОЛУБЕВ, Юлия БЕРЕГОВАЯ, Анна САТИМОВА.