В Госдуме предложили сажать за фейки о росте цен на продукты в России

«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и так далее) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары. Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита», — заявил Выборный.
По мнению депутата, недобросовестные продавцы публикуют фейки для создания ажиотажа вокруг товара, а после поднимают на него цены из-а высокого спроса.
Законопроект предлагает наказывать за распространение фейков физических лиц штрафом до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до трёх лет, а юридических лиц штрафом до 800 тысяч рублей.
«Известия» сообщают, что предложенные нормы должны дополнить статью 185.3 уголовного кодекса РФ — «Манипулирование рынком». В ближайшее время законопроект должны внести на рассмотрение в Госдуму.
Предложение уже поддержали Федеральная антимонопольная служба РФ и директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк счёл инициативу ненужной, президент «Опоры России» отметил, что бизнес не поддержит законопроект. Представители фракций КПРФ и «Справедливой России» сказали, что сложно будет доказать, что рост цен спровоцировало какое-то высказывание.