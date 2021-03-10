В Госдуме предложили сажать за фейки о росте цен на продукты в России

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный вынес на обсуждение законопроект о введении в России уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания, сообщает газета «Известия» со ссылкой на инициативу депутата.

«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и так далее) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары. Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита», — заявил Выборный. По мнению депутата, недобросовестные продавцы публикуют фейки для создания ажиотажа вокруг товара, а после поднимают на него цены из-а высокого спроса. Законопроект предлагает наказывать за распространение фейков физических лиц штрафом до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до трёх лет, а юридических лиц штрафом до 800 тысяч рублей. «Известия» сообщают, что предложенные нормы должны дополнить статью 185.3 уголовного кодекса РФ — «Манипулирование рынком». В ближайшее время законопроект должны внести на рассмотрение в Госдуму. Предложение уже поддержали Федеральная антимонопольная служба РФ и директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк счёл инициативу ненужной, президент «Опоры России» отметил, что бизнес не поддержит законопроект. Представители фракций КПРФ и «Справедливой России» сказали, что сложно будет доказать, что рост цен спровоцировало какое-то высказывание.

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