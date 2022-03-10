В Приморье ищут финансистов, юристов и инженера-химика

Им предложат более 80 рабочих мест. Среди требуемых специалистов — юрисконсульт, начальник отдела продаж, учитель, финансовый консультант, инженер-химик и другие.
Ярмарки вакансий хороши тем, что у тех, кто ищет работу, есть возможность напрямую пообщаться с работодателями, сразу пройти собеседование на понравившуюся специальность, получить консультацию от специалистов центра занятости населения.
Как отметили в региональном правительстве, в ярмарке примут участие несколько организаций Приморья, среди них ООО «Артаяр», «Примсоцбанк», Всероссийский детский центр «Океан» и другие.
Ярмарка вакансий пройдет 11 марта в 11.00 по адресу: улица Пушкинская, 13, конференц-зал. Подробности можно уточнить по телефону: 8 (423) 222-76-95.
Отметим, ранее сообщалось, что гражданам, прибывающим в Приморье из Украины, помогут получить единовременную матпомощь — 10 тысяч рублей и посодействуют в трудоустройстве. Для этого можно обратиться в многофункциональные центры, специалисты которого примут заявление и помогут в оформлении пакета документов для получения выплаты, в постановке на регистрацию или миграционный учет в УМВД Приморского края.