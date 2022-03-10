В Приморье ищут финансистов, юристов и инженера-химика

В Приморье ищут финансистов, юристов и инженера-химика
В Приморье ищут финансистов, юристов и инженера-химика
Сегодня, 15:41ОбществоФото: 1mediainvest
Во Владивостоке пройдёт ярмарка вакансий, на которую приглашают только женщин.

Им предложат более 80 рабочих мест. Среди требуемых специалистов — юрисконсульт, начальник отдела продаж, учитель, финансовый консультант, инженер-химик и другие.

Ярмарки вакансий хороши тем, что у тех, кто ищет работу, есть возможность напрямую пообщаться с работодателями, сразу пройти собеседование на понравившуюся специальность, получить консультацию от специалистов центра занятости населения.

Как отметили в региональном правительстве, в ярмарке примут участие несколько организаций Приморья, среди них ООО «Артаяр», «Примсоцбанк», Всероссийский детский центр «Океан» и другие.

Ярмарка вакансий пройдет 11 марта в 11.00 по адресу: улица Пушкинская, 13, конференц-зал. Подробности можно уточнить по телефону: 8 (423) 222-76-95.

Отметим, ранее сообщалось, что гражданам, прибывающим в Приморье из Украины, помогут получить единовременную матпомощь — 10 тысяч рублей и посодействуют в трудоустройстве. Для этого можно обратиться в многофункциональные центры, специалисты которого примут заявление и помогут в оформлении пакета документов для получения выплаты, в постановке на регистрацию или миграционный учет в УМВД Приморского края.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Приморьевакансии
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы