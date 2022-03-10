В Приморье ищут финансистов, юристов и инженера-химика

Отметим, ранее сообщалось, что гражданам, прибывающим в Приморье из Украины, помогут получить единовременную матпомощь — 10 тысяч рублей и посодействуют в трудоустройстве. Для этого можно обратиться в многофункциональные центры, специалисты которого примут заявление и помогут в оформлении пакета документов для получения выплаты, в постановке на регистрацию или миграционный учет в УМВД Приморского края.