33 придомовые территории отремонтируют во Владивостоке

33 придомовые территории отремонтируют во Владивостоке
33 придомовые территории отремонтируют во Владивостоке
Сегодня, 12:55ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В рамках реализации программы благоустройства «1000 дворов» во Владивостоке ведутся работы по 33 адресам. В 25 дворах готовят основание под асфальт и асфальтируют, в 6 — ставят детские площадки, еще по двум адресам монтируют спортивные комплексы.

В данный момент, работы по укладке асфальта ведутся на улицах Иртышской, 42, Калинина, 279а, Рылеева, 8, проспекте 100-лет Владивостоку, 159 Б, ул. Гамарника, 22, Калинина, 57, Сафонова, 6 и Борисенко, 104 и других.

На улицах Шошина, 17 А, Окатовой, 11 и Лермонтова, 77 монтируют детские городки.

Всего в 2021 году в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» обновят 47 дворов. По 34 городским адресам заасфальтируют придомовые дороги, в девяти дворах установят детские площадки, еще в четырех — спортивные.

Стоит отметить, что реализация программы по ремонту дворов позволила за два года отремонтировать 547 дворовых территорий. Возле домов меняли асфальт, устанавливали детские площадки, монтировали спортивные тренажеры.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
АвтомобилиВладивостокстроительстводорогидетиремонтблагоустройство
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