Более 100 тысяч приморцев выбрали объекты благоустройства

В период с 26 апреля по 30 мая в Приморье состоялось голосование за выбор объектов благоустройства. Более 9 миллионов человек оставили свой голос на платформе za.gorodsreda.ru.

Голосование за проекты благоустройства и сам ремонт проводятся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Приморье за объекты благоустройства проголосовали более 100 тысяч человек. Самым популярным объектом в крае стал сквер на улице Русской, 46 во Владивостоке — он набрал более 11 тысяч голосов. «Как куратор объектов по Владивостоку хочу поблагодарить всех, кто не остался равнодушным и проголосовал за любимый объект в Приморье. Постепенно вместе мы должны сделать наш край таким, чтобы сюда приезжали жить из других регионов России, потому здесь очень красиво», — рассказала и. о. руководителя Центра управления регионом по работе с Приморским краем Полина Степаненко. Во время голосования жителям помогали волонтёры — в регионах работали более 32 тысяч добровольцев, что в два раза больше, чем было запланировано. Более восьми тысяч волонтёрских точек было открыто по всей стране. Организаторы отметили, что во время голосования активность граждан была очень высокой. «Если смотреть не на абсолютное количество проголосовавших, а в расчёте на количество населения на 1 000 человек, то я бы выделил несколько регионов, которые особенно отличились. Это Липецкая, Мурманская области, Краснодарский край и Республика Калмыкия — здесь свое мнение выразили почти каждый пятый. И конечно же, Магаданская область, в которой проголосовал почти каждый второй житель. Интересно, что в их числе как территории с минимальным количеством населения — это Магаданская область, так и один из самых многочисленных субъектов — Краснодарский край», — рассказал гендиректор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский. В голосовании приняло участие множество людей по всей стране и в Приморье в том числе. В этом есть заслуга и представителей власти, лидеров общественного мнения, среди которых и. о. главы Владивостока Константин Шестаков и проректор ДВФУ по медицинским вопросам Олег Пак. Каждый из них разместил в своих аккаунтах социальных сетей короткий видеоролик и рассказал своим подписчикам, почему нужно и важно принять участие в голосовании за благоустройство Приморья.

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