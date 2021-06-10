Дожди и грозы ожидаются в Приморье в День России

Дожди и грозы ожидаются в Приморье в День России
Дожди и грозы ожидаются в Приморье в День России
Сегодня, 12:09ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
На предстоящих праздничных выходных и во время Дня России, 12 июня, в Приморском крае будет неустойчивая погода с дождями разной интенсивности. Возможны грозы и туман, сообщает Примпогода.

Так, в конце рабочей недели в Приморье с запада придёт активный атмосферный фронт — начнутся дожди.

В ночь на 12 июня осадки охватят большую часть территории края, в отдельных районах пройдут сильные дожди. Температура воздуха ночью от +10 до +16 градусов.

Днём, 12 июня, дожди прекратятся, выглянет солнце, температура повысится до +27. Вечером сформируется очередной холодный фронт — местами над Приморьем вновь пройдут умеренные дожди, возможны грозы.

«В остальные дни праздничных выходных также высока вероятность кратковременных дождей, в отдельных районах ливней с грозами. Но выпадать они будут местами», — рассказали сотрудники Примпогоды.

Ночью, 13 июня, температура существенно меняться не будет, а 14 июня, в понедельник, в континентальных районах повысится до +24… +30 градусов.

На побережье, по словам специалистов, станет прохладнее.

Во Владивостоке в ночь на субботу, 12 июня, будет идти сильный дождь с переменными ослаблениями, а к утру совсем прекратится. Днем установится переменная облачность, к вечеру снова возможны кратковременные осадки.

Похожая синоптическая ситуация с дождем сложится и в воскресенье, 13 июня. Температура воздуха ночью в субботу +12… +15 градусов, максимальная температура — до +22.

В воскресенье днём потеплеет на 2-3 градуса.

В начале следующей недели, 14 июня, во Владивостоке появится туман, возможен небольшой дождь. Днем в приморской столице будет юго-восточный ветер.

Температура воздуха понизится, ночью — +13…+15, днём — +15…+17 градусов.

Сюжеты:
Приморский край
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Владивостокпогодадождь
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