Гостевой маршрут Владивостока украсят дальневосточные города

Десять масштабных художественных панно — муралов с изображением городов Дальнего Востока украсят улицы гостевого маршрута Владивостока в рамках проекта «Мы — Дальний Восток». Изображения появятся уже в сентябре, сообщили в администрации краевого центра.

По словам специалистов, панно разместят вдоль гостевого маршрута Владивостока — из аэропорта, через исторический центр краевой столицы, на остров Русский. Авторами изображений станут дальневосточные художники. Инициировал проект начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Владивостока Павел Шугуров. Он отметил, что цель проекта — не только представить регионы Дальнего Востока в его столице, но и укрепить дружеские отношения между субъектами, делая проект совместно. «Художественные панно будут размещены на видовых подпорных стенах города. Реализация проекта запланирована на август этого года. Эскизы, которые впоследствии станут украшением Владивостока, выберут сами жители дальневосточных регионов», — сказал Шугуров. Конкурс работ уже завершился в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Презентация состоится в сентябре 2021 года.

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