Ночью на дорогах Владивостока появилась новая разметка

Нанесением разметки на дорогах приморской столицы занимаются четыре мобильные бригады — они работают по ночам, чтобы не создавать дополнительных проблем движению автотранспорта.
«Работы ведутся во всех районах города. С помощью краски и термопластика наносим сплошные и прерывистые, стоп-линии, островки безопасности, зебры и другие виды разметки», — рассказал глава отдела организации дорожного движения муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» Игорь Тарасенко.
Стоит отметить, что в данный момент во Владивостоке обновили более 300 переходов и около 400 километров осевых линий.