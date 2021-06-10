Приморью требуются «рабочие руки»

Согласно данным Приморского центра занятости на 1 июня 2021 года, работу в регионе ищут 13,9 тысячи человек. Это на 45 процентов меньше, чем в начале лета 2020 года, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Самый низкий уровень безработицы мы можем наблюдать в крупных городах – Владивосток, Артем, Большой Камень – в этих населенных пунктах уровень регистрируемой безработицы не достигает и 1%», – сообщили в центре занятости. Специалисты утверждают, что ситуация на рынке труда стабилизировалась, а безработица во Владивостоке, Артеме и Большом Камне не превышает и одного процента. Граждане, которые озаботились поиском работы в крупных городах Приморья, при определенных условиях, могут рассчитывать минимум на 10 вакансий. Наибольшая нехватка работников наблюдается в сферах, где необходим физический труд. Сотрудников ищут производства по обработке дерева, ведению лесного хозяйства. Требуются специалисты в области охоты, рыболовства и даже рыбоводства. Специалисты уточнили, что около 70 процентов работодателей ищут себе сотрудников рабочих профессий. По данным краевого минтруда, в настоящее время работодатели предлагают около 68 тысяч рабочих мест. Особенно ценят работодатели подсобников, ремонтников по комплексному обслуживанию зданий и работников по благоустройству населенных пунктов. Эти рабочие профессии сейчас являются самыми востребованными на рынке труда. Из служащих профессий наиболее востребованы капитаны, коммерческие агенты и агенты по закупкам. Примечательно, что несмотря на снижение уровня безработицы в крае, размер средней заработной платы упал ниже уровня «ковидных» января-марта 2020 года. Отрыв составил почти полпроцента.

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