Приморью требуются «рабочие руки»

«Самый низкий уровень безработицы мы можем наблюдать в крупных городах – Владивосток, Артем, Большой Камень – в этих населенных пунктах уровень регистрируемой безработицы не достигает и 1%», – сообщили в центре занятости.
Специалисты утверждают, что ситуация на рынке труда стабилизировалась, а безработица во Владивостоке, Артеме и Большом Камне не превышает и одного процента.
Граждане, которые озаботились поиском работы в крупных городах Приморья, при определенных условиях, могут рассчитывать минимум на 10 вакансий.
Наибольшая нехватка работников наблюдается в сферах, где необходим физический труд. Сотрудников ищут производства по обработке дерева, ведению лесного хозяйства. Требуются специалисты в области охоты, рыболовства и даже рыбоводства.
Специалисты уточнили, что около 70 процентов работодателей ищут себе сотрудников рабочих профессий.
По данным краевого минтруда, в настоящее время работодатели предлагают около 68 тысяч рабочих мест.
Особенно ценят работодатели подсобников, ремонтников по комплексному обслуживанию зданий и работников по благоустройству населенных пунктов. Эти рабочие профессии сейчас являются самыми востребованными на рынке труда.
Из служащих профессий наиболее востребованы капитаны, коммерческие агенты и агенты по закупкам.
Примечательно, что несмотря на снижение уровня безработицы в крае, размер средней заработной платы упал ниже уровня «ковидных» января-марта 2020 года. Отрыв составил почти полпроцента.