Гуманитарную помощь Донбассу продолжают отправлять украинцы Приморья

Первые украинские переселенцы прибыли на далёкую окраину России ещё в ХIХ веке. Здесь, на краю русской земли они возделывали её, строили дома, растили детей и защищали тихоокеанские рубежи своего Отечества. В своих трудах и заботах они бережно сохраняли свои украинские корни, традиции, обычаи и культуру народа. Сегодня в Приморье одна из крупных в стране украинских диаспор, объединяющим её началом выступает Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица». Сразу с началом специальной военной операции на Донбассе приморские украинцы подключились к оказанию помощи страдающим от насилия националистов соотечественников.