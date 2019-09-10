Аналитики: Доллар может рухнуть уже завтра

Российская валюта скоро укрепится по отношению к доллару и евро. Таков прогноз специалистов Росбанка. По их мнению, на рубль сильно влияют решения глобальных регуляторов, а в ближайшие дни и Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Федеральная резервная система (ФРС) США могут объявить о политике смягчения. Соответственно, рубль пойдет в рост.