Аналитики: Доллар может рухнуть уже завтра

Аналитики: Доллар может рухнуть уже завтра

10 сентября 2019, 17:59
Общество
Российские финансовые аналитики сделали неожиданный прогноз

Аналитики сделали неожиданный прогноз

Российская валюта скоро укрепится по отношению к доллару и евро. Таков прогноз специалистов Росбанка. По их мнению, на рубль сильно влияют решения глобальных регуляторов, а в ближайшие дни и Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Федеральная резервная система (ФРС) США могут объявить о политике смягчения. Соответственно, рубль пойдет в рост.

По словам Гельды Союнова из Альфа-банка, решающая дата – 12 сентября, когда состоится заседание ЕЦБ, передает "Эксперт". До этого времени трейдеры максимально сократят активность.

Рубль уже показывает положительную динамику. В понедельник, 9 сентября, он отыграл у доллара более 20 коп. и торговался на Московской бирже на уровне 65,53 руб./долл. Евро подешевел на 5,5 коп. до уровня 72,44 руб.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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