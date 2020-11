Что в реальности стоит за "игрой" с зарплатами приморцев

Газета "Золотой Рог" провела свое расследование

Газета "Золотой Рог" провела свое расследование Одной из самых обсуждаемых тем минувшей недели стал переход к новой системе оплаты труда бюджетников госучреждений Приморья. Суть нововведений – в снижении районного коэффициента с 1,3 до 1,2 с одновременным увеличением окладов на 10%. Профсоюзы края обвинили администрацию региона в том, что данное решение было принято без их ведома. В «белом доме» нововведения объяснили необходимостью привести краевое законодательство в соответствие с федеральным, заверив: зарплаты бюджетников Приморья после Нового года не снизятся. В пятницу, 6 сентября, на сайте Федерации профсоюзов Приморского края был опубликован пресс-релиз, в котором утверждалось: изменение районного коэффициента, начисляемого на оклады приморских бюджетников, приведет к снижению их реальных зарплат. В ФППК ссылались на постановление администрации Приморья №565, подписанное губернатором Олегом КОЖЕМЯКО несколькими днями ранее, 2 сентября. Досье Постановление администрации Приморья №565, подписанное 2 сентября, предусматривает снижение районного коэффициента, применяемого при начислении заработной платы сотрудников государственных учреждений. Сейчас он равен 1,3. Но после 1 января на основной территории Приморья составит 1,2 (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, а также сельских населенных пунктов и рабочих поселков приграничной 30-километровой зоны). Но при этом с 1 января 2020 года на 10% увеличивается размер окладов бюджетников, у которых районный коэффициент снизится с 1,3 до 1,2. Ошибка, говорите… Для начала отметим, что 1 сентября глава Приморья Олег Кожемяко встречался с представителем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом ШМАКОВЫМ. Стороны договорились вместе способствовать возобновлению работы птицефабрики «Михайловский бройлер». Затем, уже после подписания краевыми властями постановления №565, Михаил Шмаков принимал участие в мероприятиях Восточного экономического форума, однако каких-либо заявлений по поводу районного коэффициента не делал. Резонансные высказывания были сделаны от имени краевой федерации профсоюзов в последний день ВЭФ – и, что немаловажно, незадолго до Единого дня голосования. - Мы считаем неправильным, что такой важный документ был принят без всестороннего обсуждения и до получения мотивированного мнения от профсоюзов. Темы, которые затрагивают материальные интересы работающего населения, требуют вдумчивого отношения и выслушивания всех сторон. Мы считаем, что к этому вопросу надо вернуться, - сказал председатель ФППК Владимир ИСАКОВ, также являющийся председателем бюджетного комитета Думы Владивостока и председателем Ассоциации застройщиков Владивостокской агломерации. Более того, по версии ФППК, действия администрации Приморья идут вразрез со словами президента России Владимира ПУТИНА, который на заседании Госсовета во Владивостоке 4 сентября отметил: численность населения является одним из ключевых индикаторов, на основе которых можно сделать вывод о благополучии граждан. «Профсоюзы считают, что удержать людей можно только через увеличение размера оплаты труда и повышение уровня жизни. Но инициатива администрации края этому не способствует», - говорится в пресс-релизе ФППК. Позже стало известно о намерении профсоюзов обжаловать порядок принятия постановления №565 в Генеральной прокуратуре РФ. Кроме того, ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Виктор ПИНСКИЙ, возглавлявший ФППК с 2006 по 2015 годы. - Нынешняя администрация Приморского края – самая социально ориентированная, и первая – активно сотрудничающая с профсоюзами. Все проблемы, озвученные губернатору, до сих пор решались в пользу профсоюзов и в интересах трудовых коллективов. Полагаю, что в данном случае произошла ошибка, возможно связанная с кадровым вопросом, которая будет исправлена. К сожалению, нестабильная работа администрации в предыдущие периоды могла привести к вымыванию профессиональных кадров, которое может еще сказываться, - сказал Виктор Пинский. Расчет оказался неверным Представители профсоюзов настаивают: фактическая зарплата приморских бюджетников в результате изменений уменьшится. Однако в администрации Приморья эти предположения опровергли, а изменения в системе оплаты труда работников госучреждений в АПК объяснили приведением краевого законодательства в соответствие с федеральным. В департаменте труда и социального развития Приморского края подчеркнули, что произведенные Приморской краевой организацией профсоюза работников здравоохранения РФ расчеты об уменьшении зарплаты работников этой сферы неверны. - К заработной плате устанавливается районный коэффициент 1,2 вместо ранее действовавшего 1,3. При этом постановление четко регламентирует недопущение снижения уровня зарплаты работникам учреждений – для этого увеличиваются должностные оклады на 10%. Таким образом, после нового года люди будут получать зарплату на 3,125% больше, чем сейчас, – подчеркнула первый вице-губернатор Приморья Вера ЩЕРБИНА. Действительно, пункт 3 постановления №565 устанавливает: заработная плата (оплата труда) работников учреждений (без учета стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с изменениями системы оплаты труда после 1 января, не может быть меньше заработной платы (оплаты труда) (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до изменения системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. Руководителям госучреждений предписано заранее утвердить изменения в положения об оплате труда работников – до 1 ноября 2019 года. По мнению краевых чиновников, изменения в системе оплаты труда бюджетников позволят привлечь в регион дополнительные федеральные средства для оплаты труда работников, работающих в системе ОМС, а также по переданным с федерального уровня полномочиям. Общую сумму дополнительных средств, которые Приморье получит из федерального бюджета в связи с изменениями в оплате труда бюджетников, в АПК оценивают в 1,5 млрд рублей. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА Независимый эксперт, попросивший не называть свою фамилию, в интервью «Золотому Рогу» сообщил, что никакой ошибки в расчетах краевыми чиновниками не допущено. Редакция решила озвучить его мнение: «Сейчас такие же «ошибки» допускают чиновники по всей стране, за исключением нескольких финансово благополучных регионов, прежде всего Москвы. Все дело в том, что указания президента о повышении заработных плат и в целом уровня жизни россиян надо как-то выполнять, но средств на это в нищих российских регионах, кроме столиц и пары-тройки нефтегазоносных областей, как не было, так и нет. Вот власти и исхитряются как могут. В Приморье бюджетникам понизят коэффициент с 1,3 до 1,2, но одновременно, вроде как, повысят оклады на 10%. В итоге общие доходы, если и вырастут, то на сущие копейки. А теперь угадайте, какая цифра попадет в отчеты, которые отправятся в Москву? Правильно, 10%! Кремль погладит наши власти по головке за такое «существенное повышение зарплат», а на деле все это лукавство. Но, по большому счету, здесь нет вины местных властей. Просто федералы сами ввели такую систему отчетности, на фоне катастрофы в экономике, которая попросту заставляет губернаторов либо откровенно скрывать правду, либо вот так выкручиваться. Поверьте, сегодня практически по всей стране зарплаты у бюджетников в отчетах растут, а на деле люди становятся все беднее и беднее. У бюджетников сейчас понижают коэффициенты, отнимают премии, различные доплаты, их даже специально штрафуют на пустом месте и на за что, чтобы снизить общие выплаты. Что же касается Дальнего Востока, то президент должен быть готов и на шестом, и на седьмом, и так далее ВЭФах констатировать, что регион был и остается в «красной зоне» неблагополучия. И пусть никого не удивляет, что ДФО будет продолжать пустеть. Даже если рост экономики в регионе и возобновится, основную выгоду получат столичные офисы компаний. Местных компаний в регионе практически и не осталось. А значит, пополняться будет, как и сейчас, прежде всего, столичный бюджет. Средняя зарплата учителей в Москве в 2018 году превысила 105 тысяч рублей, а у нас? Единственный выход – введение общих механизмов оплаты для бюджетников по всей стране. Ну не должны те же оклады медиков в Москве быть в 5-7 раз выше, чем в Приморье. Это, ведь, - структура одного министерства - Минздрава. Если не хватает денег на повышение зарплат приморским медикам, то пусть министерство забирает деньги у их московских коллег. Пускай зарплаты у них хотя бы уровняются в районе 50-60 тысяч. Хотя, чего уж там, дальневосточникам нужно платить намного больше. То же и с учителями. И так далее. Радикально, понимаю, но другого выхода попросту нет». КСТАТИ Медиков хотят опять обмануть по части роста зарплат До 1 октября Минздрав РФ должен представить план модернизации первичного звена в здравоохранении. Речь, в том числе, идет и о реформировании системы оплаты труда врачей. Такую задачу поставило правительство после соответствующего указания президента России Владимира ПУТИНА. Однако уже первые шаги говорят о том, что федеральные власти не пойдут на радикальные изменения в этой сфере и, специально или невольно, оставят региональным властям множество лазеек, которые вновь позволят выполнить указания первого лица государства формально, а то и вовсе еще больше сэкономить на здравоохранении. Дело в том, что ответственным лицам предложено разработать такую систему повышения заработных плат, при котором, как сообщается в материале одного из федеральных СМИ, «доктора получали бы достойные деньги, но не «просто так», а в соответствии с результатами своей работы». На первый взгляд, это вполне разумный подход, однако именно такая схема и сегодня позволяет властям на местах, как и главврачам, регулировать зарплаты так, что люди даже при повышении зарплат часто начинают получать меньшие суммы. Так произошло, например, после выполнения предыдущих еще «майских указов» президента во многих приморских больницах и поликлиниках. Так, в одной из больниц после повышения зарплат медработники стали получать в 1,5 раза меньше. Кстати, примерно по такой же схеме «повысили» зарплаты учителям. У подавляющего большинства педагогов сначала, как и указал президент, резко повысились зарплаты, а потом, через пару-тройку месяцев, когда власти ужаснулись новым расходам, через различные финансовые ухищрения, включая специально выдуманные понижающие коэффициенты и штрафы, обвалились примерно в два раза. Учитывая первые сведения, и новая система будут примерно такой же. Хотя и медики, и независимые эксперты криком кричат, требуя, прежде всего, достойного базового оклада, на который потом начислялись дополнительные коэффициенты. Но, увы… На фото: Чиновников и профсоюзы поссорила математика… Фото автора Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

