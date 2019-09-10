Что в реальности стоит за "игрой" с зарплатами приморцев

Одной из самых обсуждаемых тем минувшей недели стал переход к новой системе оплаты труда бюджетников госучреждений Приморья. Суть нововведений – в снижении районного коэффициента с 1,3 до 1,2 с одновременным увеличением окладов на 10%. Профсоюзы края обвинили администрацию региона в том, что данное решение было принято без их ведома. В «белом доме» нововведения объяснили необходимостью привести краевое законодательство в соответствие с федеральным, заверив: зарплаты бюджетников Приморья после Нового года не снизятся. В пятницу, 6 сентября, на сайте Федерации профсоюзов Приморского края был опубликован пресс-релиз, в котором утверждалось: изменение районного коэффициента, начисляемого на оклады приморских бюджетников, приведет к снижению их реальных зарплат. В ФППК ссылались на постановление администрации Приморья №565, подписанное губернатором Олегом КОЖЕМЯКО несколькими днями ранее, 2 сентября. Досье Постановление администрации Приморья №565, подписанное 2 сентября, предусматривает снижение районного коэффициента, применяемого при начислении заработной платы сотрудников государственных учреждений. Сейчас он равен 1,3. Но после 1 января на основной территории Приморья составит 1,2 (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, а также сельских населенных пунктов и рабочих поселков приграничной 30-километровой зоны). Но при этом с 1 января 2020 года на 10% увеличивается размер окладов бюджетников, у которых районный коэффициент снизится с 1,3 до 1,2. Ошибка, говорите… Для начала отметим, что 1 сентября глава Приморья Олег Кожемяко встречался с представителем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом ШМАКОВЫМ. Стороны договорились вместе способствовать возобновлению работы птицефабрики «Михайловский бройлер». Затем, уже после подписания краевыми властями постановления №565, Михаил Шмаков принимал участие в мероприятиях Восточного экономического форума, однако каких-либо заявлений по поводу районного коэффициента не делал. Резонансные высказывания были сделаны от имени краевой федерации профсоюзов в последний день ВЭФ – и, что немаловажно, незадолго до Единого дня голосования. - Мы считаем неправильным, что такой важный документ был принят без всестороннего обсуждения и до получения мотивированного мнения от профсоюзов. Темы, которые затрагивают материальные интересы работающего населения, требуют вдумчивого отношения и выслушивания всех сторон. Мы считаем, что к этому вопросу надо вернуться, - сказал председатель ФППК Владимир ИСАКОВ, также являющийся председателем бюджетного комитета Думы Владивостока и председателем Ассоциации застройщиков Владивостокской агломерации. Более того, по версии ФППК, действия администрации Приморья идут вразрез со словами президента России Владимира ПУТИНА, который на заседании Госсовета во Владивостоке 4 сентября отметил: численность населения является одним из ключевых индикаторов, на основе которых можно сделать вывод о благополучии граждан. «Профсоюзы считают, что удержать людей можно только через увеличение размера оплаты труда и повышение уровня жизни. Но инициатива администрации края этому не способствует», - говорится в пресс-релизе ФППК. Позже стало известно о намерении профсоюзов обжаловать порядок принятия постановления №565 в Генеральной прокуратуре РФ. Кроме того, ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Виктор ПИНСКИЙ, возглавлявший ФППК с 2006 по 2015 годы. - Нынешняя администрация Приморского края – самая социально ориентированная, и первая – активно сотрудничающая с профсоюзами. Все проблемы, озвученные губернатору, до сих пор решались в пользу профсоюзов и в интересах трудовых коллективов. Полагаю, что в данном случае произошла ошибка, возможно связанная с кадровым вопросом, которая будет исправлена. К сожалению, нестабильная работа администрации в предыдущие периоды могла привести к вымыванию профессиональных кадров, которое может еще сказываться, - сказал Виктор Пинский. Расчет оказался неверным Представители профсоюзов настаивают: фактическая зарплата приморских бюджетников в результате изменений уменьшится. Однако в администрации Приморья эти предположения опровергли, а изменения в системе оплаты труда работников госучреждений в АПК объяснили приведением краевого законодательства в соответствие с федеральным. В департаменте труда и социального развития Приморского края подчеркнули, что произведенные Приморской краевой организацией профсоюза работников здравоохранения РФ расчеты об уменьшении зарплаты работников этой сферы неверны. - К заработной плате устанавливается районный коэффициент 1,2 вместо ранее действовавшего 1,3. При этом постановление четко регламентирует недопущение снижения уровня зарплаты работникам учреждений – для этого увеличиваются должностные оклады на 10%. Таким образом, после нового года люди будут получать зарплату на 3,125% больше, чем сейчас, – подчеркнула первый вице-губернатор Приморья Вера ЩЕРБИНА. Действительно, пункт 3 постановления №565 устанавливает: заработная плата (оплата труда) работников учреждений (без учета стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с изменениями системы оплаты труда после 1 января, не может быть меньше заработной платы (оплаты труда) (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до изменения системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. Руководителям госучреждений предписано заранее утвердить изменения в положения об оплате труда работников – до 1 ноября 2019 года. По мнению краевых чиновников, изменения в системе оплаты труда бюджетников позволят привлечь в регион дополнительные федеральные средства для оплаты труда работников, работающих в системе ОМС, а также по переданным с федерального уровня полномочиям. Общую сумму дополнительных средств, которые Приморье получит из федерального бюджета в связи с изменениями в оплате труда бюджетников, в АПК оценивают в 1,5 млрд рублей. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА