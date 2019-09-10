"Если бы наше дело рассматривалось судом присяжных - мы были бы уже на свободе"

«Вы спрашиваете: Игорь Сергеевич, почему ваше дело не рассматривалось с участием коллегии присяжных? Если я правильно понимаю, это может быть по желанию обвиняемого. Или есть статьи, по которым нет возможности воспользоваться этой прерогативой?