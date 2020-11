Экс-мэр Владивостока ответил на вопрос читателя

Экс-мэр Владивостока ответил на вопрос читателя Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз он ответил на вопрос одного из читателей его страницы в Интернете. «Вы спрашиваете: Игорь Сергеевич, почему ваше дело не рассматривалось с участием коллегии присяжных? Если я правильно понимаю, это может быть по желанию обвиняемого. Или есть статьи, по которым нет возможности воспользоваться этой прерогативой? - Статьи уголовного кодекса, по которым обвиняют меня, моего брата Андрея и Андрея Лушникова, не попадают в перечень статьей, рассматриваемых судом присяжных. Если бы наше дело рассматривалось судом присяжных - мы были бы уже на свободе». Кадр из кинофильма "12". Газета "Золотой Рог", Владивосток.

