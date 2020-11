Из Владивостока на Урал можно будет долететь без посадок

Авиакомпания "Уральские авиалинии" будет выполнят рейсы на Airbus A320neo

Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнят рейсы на Airbus A320neo Авиакомпания «Уральские авиалинии» 18 ноября начнет выполнять регулярные беспосадочные полеты между Екатеринбургом и Владивостоком. Рейсы будут выполняться раз в неделю по понедельникам на Airbus A320neo. Время в пути составит чуть больше семи часов. Новый прямой рейс Екатеринбург-Владивосток дополнит уже имеющиеся на маршруте три рейса в неделю, которые выполняются с промежуточной посадкой в Иркутске. «Уральские авиалинии» в начале августа приобрели в операционный лизинг A320neo. Гендиректор авиакомпании Сергей СКУРАТОВ заявлял, что данный самолет может находиться в воздухе порядка семи часов с полной загрузкой, что позволит запустить беспересадочные рейсы Екатеринбург-Владивосток и Екатеринбург-Хабаровск, а также из Владивостока и Хабаровска открыть рейсы в Токио. Досье газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Уральские авиалинии» базируются в аэропортах «Кольцово» (Екатеринбург), «Домодедово» (Москва) и «Пулково» (Санкт-Петербург). Парк воздушных судов компании насчитывает 45 самолетов Airbus. Основной владелец «Уральских авиалиний» - глава компании Сергей Скуратов. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

