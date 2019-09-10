На площадке Восточного экономического форума подписан Меморандум по созданию первого в России центра ионной терапии

Практическая значимость нового медицинского учреждения велика: после его открытия лечение смогут получать 10–12 человек в день. В будущих планах – тысяча пациентов в год. Проходить лечение смогут граждане со всей страны, для которых другие виды терапии оказываются малоэффективными. Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума Газета "Золотой Рог", Владивосток.