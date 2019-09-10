На площадке Восточного экономического форума подписан Меморандум по созданию первого в России центра ионной терапии

На площадке Восточного экономического форума подписан Меморандум по созданию первого в России центра ионной терапии

10 сентября 2019, 19:04
Общество
На площадке делового Пространства "Здоровое общество" в рамках V Восточного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс состоялась церемония подписания российско-японского Меморандума о взаимопонимании по созданию первого в России центра ионной терапии.

На площадке делового Пространства «Здоровое общество» в рамках V Восточного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс состоялась церемония подписания российско-японского Меморандума о взаимопонимании по созданию первого в России центра ионной терапии.

Сторонами Меморандума стали ФГБУ «НМИЦ радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ООО «Международная медицинская консалтинговая компания» и Medical Tourism Japan Co., Ltd. / Ship Healthcare Group. В церемонии подписания приняли участие заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай и директор представительства губернаторства Хоккайдо на Сахалине Сато Томоюки.

«Соглашение должно стать важным шагом на пути к внедрению и локализации в нашей стране одной из наиболее перспективных и современных технологий лечения рака. Метод терапии, ставший предметом подписываемого Меморандума, вне сомнения, станет одним из ключевых в лечении онкологических заболеваний, особенно тех, которые резистентны к другим видам современного лечения» – отметил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай.

По мнению генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрея Каприна, благодаря созданию первого в России центра ионной терапии у пациентов нашей страны появится возможность проходить лечение с применением всех известных в мире на данный момент видов лучевой терапии. «Мы долго шли к этому проекту, и я рад, что церемония подписания состоялось именно на полях Восточного экономического форума в рамках специализированного Пространства „Здоровое общество“, в знак укрепления российско-японских отношений», – отметил Андрей Каприн.

Центр лечения онкологических заболеваний тяжелыми ионами углерода будет построен на базе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации в Обнинске. Согласно подписанному Меморандуму строительство и передача технологий для первого центра в России будут обеспечены японскими партнерами и Международной медицинской консалтинговой компанией.

Практическая значимость нового медицинского учреждения велика: после его открытия лечение смогут получать 10–12 человек в день. В будущих планах – тысяча пациентов в год. Проходить лечение смогут граждане со всей страны, для которых другие виды терапии оказываются малоэффективными. Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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