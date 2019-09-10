Партизанская ГРЭС готова к зиме на 70%

Досье газеты «Золотой Рог»: Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» – основной производитель электрической и тепловой энергии в южном Приморье. В структуру филиала входят: Владивостокская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-2, объединенная котельная «Северная», ТЭЦ «Восточная», Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС. «Приморская генерация» обсуживает 108 км тепловых сетей во Владивостоке, 119 км – в Артеме и 50 км – в Партизанске. Осуществляет сбытовую деятельность и ведет работу по 254 nsc/ лицевых счетов физических лиц и с 3 850 юридическими лицами во Владивостоке, Артеме и Партизанске. «АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%.