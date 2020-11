Партизанская ГРЭС готова к зиме на 70%

Ремонтная кампания проходит в соответствии с установленным графиком

Ремонтная кампания проходит в соответствии с установленным графиком Работы по подготовке структурных подразделений к осенне-зимнему периоду проводит Приморская генерация (филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК). От этой работы напрямую зависит надежное обеспечение потребителей электроэнергией, теплом и горячей водой. Ремонтная кампания на Партизанской ГРЭС проходит в соответствии с установленным графиком, и уже выполнено 70% запланированных работ. Планируемая дата окончания ремонта основного оборудования станции филиала - 8 ноября. В настоящее время проводятся капитальные ремонты турбины и генератора ст.№1. Ремонтные бригады измеряют сопротивление изоляции ротора и статора генератора, проводят при необходимости восстановительные работы. На роторе самой турбины производят замену дефектных частей турбоагрегата. Большое внимание уделяют системе парораспределения и регулирования турбоагрегата. Во время капитального ремонта турбины проводятся работы по контролю металла корпусов турбины, цилиндров и роторов высокого и низкого давления. Стартовал капремонт котла ст.№3, который предполагает замену труб фронтового и заднего экранов, элементов главного паропровода котла к коллектору. Уже завершились текущие ремонты по паровой турбине и генератору ст.№2, а также по четырём котлам – ст.№№1, 2, 4, 5. На ремонтах основного оборудования задействован персонал подрядной организации «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», а также ремонтные бригады Партизанской ГРЭС. На эти цели в 2019 году запланированы затраты в сумме 232,7 млн рублей. Кроме того, продолжается планомерная работа на золоотвале «Зеленая балка». Сейчас в планах отсыпка (наращивание) дамбы 1 секции, а также устройство быстротоков для отвода дождевых вод от чаши золоотвала. Напомним, золошлакоотвал, построенный на земельном участке площадью 64,5 гектаров, введен в эксплуатацию в 2018 году. Он расположен в естественной географической расщелине, между сопками. Отличительная особенность реализованного проекта - герметизация ложа геомембраной, предотвращающей проникновение в грунт воды с содержанием химических веществ, образующихся при сжигании угля. При строительстве были также сохранены природные родники при помощи выложенной дренажной системы. В этом году показатели эффективности ПГРЭС планомерно растут благодаря обновлению автопарка. В эксплуатацию поступили два новых бульдозера Четра марки Т-20. Они имеют более высокую производительность при меньших затратах на топливо по сравнению с имеющимися машинами. Новая техника уже активно эксплуатируется. Экипажи бульдозеров штабелюют после приемки уголь, ведут его подачу. «Среди плюсов техники - надежный двигатель отечественного производства мощностью 243 кВт, вместительный сферический отвал объемом 11,6 м3, специально предназначенный для работы с сыпучими материалами, а также возможность эксплуатации с полной нагрузкой в интервале температуры от -50°С до +35 °С. Кроме того, комфортная кабина машиниста имеет удобное сидение, кондиционер, отопитель и бортовой компьютер», - сказал директор Партизанской ГРЭС филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Олег АРНАУТ. В этом году парк спецтехники Партизанской ГРЭС также пополнит современный гидравлический углеперегружатель сыпучих грузов на гусеничном ходу фирмы Liebherr (модель LH60C) с подъtмной кабиной машиниста. В планах 2020 года - поступление еще одного перегружателя. Работа новых машин гарантирует ускоренную разгрузку топлива и снижение вероятности простоев вагонного парка. Досье газеты «Золотой Рог»: Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» – основной производитель электрической и тепловой энергии в южном Приморье. В структуру филиала входят: Владивостокская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-2, объединенная котельная «Северная», ТЭЦ «Восточная», Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС. «Приморская генерация» обсуживает 108 км тепловых сетей во Владивостоке, 119 км – в Артеме и 50 км – в Партизанске. Осуществляет сбытовую деятельность и ведет работу по 254 nsc/ лицевых счетов физических лиц и с 3 850 юридическими лицами во Владивостоке, Артеме и Партизанске. «АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. Газета «Золотой Рог», Владивосток Фото АО «ДГК»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter