"Приморье – не в лидерах. И это нас очень радует..."

СПИД-центру во Владивостоке в октябре исполнится 30 лет

СПИД-центру во Владивостоке в октябре исполнится 30 лет Заместитель главного врача по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями ГБУЗ Краевая клиническая больница № 2, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Приморского края по вопросам ВИЧ-инфекции Лидия СКЛЯР рассказала корреспонденту «Золотого Рога» о необходимости терапии, успехах в борьбе со страшной инфекцией и развеяла некоторые мифы. - По итогам первого полугодия 2019 года Приморский край находится не в ТОПе регионов с высокой заболеваемостью и пораженностью, и это нас радует. Ситуацию сейчас можно охарактеризовать как стабильную. Пораженность и заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией в Приморье ниже, чем в среднем по России. Если пораженность по стране составила более 700 случаев на 100 тысяч человек, то в Приморском крае - более 500 случаев. - Каким путем можно заразиться ВИЧ-инфекцией? - Самый распространенный путь на сегодня - через незащищенные половые контакты. Барьерного средства для защиты от инфекций при интимных отношениях лучше, чем презерватив, пока не придумано. Каждому нужно подумать о защите перед вступлением в такие тесные отношения. Об этом мы давно и упорно говорим, особенно среди молодежи. Заболеваемость среди лиц до 25 лет упала почти в два раза по сравнению с 2014 годом. Более 70% заболевших - это люди в возрасте от 30 до 50 лет. Поэтому сейчас акцент в профилактической работе мы делаем на население этого возраста. Второй путь заражения - через кровь. Чаще всего это случается среди наркозависимых, которые употребляют инъекционные запрещенные препараты. Почему этот путь стоит на втором месте? На мой взгляд, играет большую роль в этом изменение самих запрещенных препаратов. Сейчас очень много химических наркотиков, которые не требуют введения через шприц. Однако не стоит забывать, что при любом наркотическом опьянении, вне зависимости от пути употребления, инстинкт самосохранения исчезает, а половое влечение чувствуется сильнее. На третьем месте - вертикальный путь передачи, от матери к ребенку. Для медицинской общественности он самый болезненный, так как мы знаем, что этот путь легко можно профилактировать и предотвратить заражение ребёнка, однако неадекватное отношение некоторых асоциальных женщин к своей беременности и здоровью будущего ребенка ставят нас в тупик. Мы даем бесплатную терапию для профилактики передачи ВИЧ от матери ребёнку, а они не хотят ее принимать, либо принимают не регулярно. Не хотят становиться на учет в женской консультации либо к инфекционисту по месту жительства и нередко поступают в роддом в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. С этим явлением мы упорно боремся. Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Мин-здрава России Евгений ВОРОНИН поставил перед нами задачу, чтобы показатель риска вертикальной передачи был меньше 1,5%. В Приморском крае на конец 2018 года он составлял 1,7%. В некоторых регионах России он выше 2%. Чтобы свести к нулю этот показатель, нужна колоссальная совместная работа не только врачей-инфекционистов, педиатров и гинекологов, но и специалистов антинаркотических силовых ведомств, организаций по защите прав детей, органов опеки. Сейчас у нас идет совместная работа с органами опеки. Большую популярность набирает тенденция повторного рождения детей. Когда ВИЧ-инфицированная женщина попадает на прием, то мы обращаемся в опеку с целью проверки, насколько дети, рожденные в семье, охвачены родительской заботой и вниманием. Иногда эти проверки приводят к тому, что женщины начинают более добросовестно выполнять рекомендации и требования врачей при вынашивании и рождении ребенка, чтобы избежать возможности передачи ВИЧ от больной матери. - Очень много стереотипов вокруг этого заболевания. «Болеют только наркоманы», «если партнер из обеспеченного круга, то он точно чист». Как протекает процесс повышения информационной грамотности среди населения? - Это заболевание выходит из уязвимых групп, и никто не защищен сейчас социальным статусом. В государственной стратегии по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции в России, обозначенной правительством в 2016 году, первым пунктом по борьбе с ВИЧ-инфекцией идет информирование населения о путях заражения и профилактике данного заболевания. Зная пути передачи и средства защиты, и не пренебрегая этими знаниями, можно себя легко обезопасить от заражения. В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранение Приморского края» на 2013-2021 годы борьба с этим заболеванием является одной из приоритетных. Мы очень активно занимаемся профилактикой ВИЧ-инфекции среди населения Приморского края благодаря тому, что ежегодно выделяются для этих целей краевая и федеральная субсидии. Мы проводим региональные акции, участвуем в федеральных мероприятиях, среди которых - и наше участие на площадке ВЭФ, где совместно с Минздравом России специалистами нашего центра СПИД уже второй год проводится мероприятие по информированию и добровольному тестированию на ВИЧ гостей и участников форума с целью популяризации экспресс-обследования на ВИЧ населения России в целом. С 2016 года в тандеме с Департаментом труда и социального развития мы выработали общую стратегию и дорожную карту по мероприятиям профилактики ВИЧ в трудовых коллективах. Мы посетили множество государственных и коммерческих предприятий по всему краю. При поддержке органов исполнительной власти провели встречи с администрацией, руководителями и работниками предприятий. На таких встречах мы проводим интересные лекции с видеоматериалами и проводим бесплатное, добровольное, анонимное и конфиденциальное тестирование граждан при помощи слюновых экспресс-тестов, которые через десять минут обозначат ВИЧ-статус. В 2018 году мы получили задание от Министерства здравоохранения по разработке плана территориальной программы по профилактике ВИЧ в уязвимых группах. Этот план включает в себя мероприятия по организации аутрич-деятельности, кабинетов низкопорогового доступа, мобильных выездных комплексов. Это три уровня профилактической работы, которые позволят привлечь к проблеме профилактики заражения и обследованию на ВИЧ большее количество населения. Аутрич-деятельность - это работа волонтеров, представителей некоммерческих организаций в группах людей, рискованных по инфицированию ВИЧ. При этом проводится не только информационная работа, но и предоставляется возможность провести экспресс-тестирование на ВИЧ. Кабинеты низкопорогового доступа будут организованы при медицинских учреждениях. В них можно обратиться и ранним утром, и поздним вечером, там вас будет ждать медицинский работник, обученный не только проведению тестирования, но и дальнейшей тактике ведения людей с положительным результатом на ВИЧ. Никто не оставит пациента один на один с диагнозом. У нас есть равные консультанты - люди с положительным ВИЧ-статусом, которые могут поддержать тех, кто только узнал о болезни. Мобильные комплексы призваны работать в удаленных уголках региона. Человеку не потребуется ехать во Владивосток, чтобы узнать свой статус и получить лечение. - Некоторые боятся обследоваться, потому что им кажется, что положительный ВИЧ-статус - клеймо на всю жизнь. Потому они предпочитают не знать… - Знать свой ВИЧ-статус - сейчас в тренде. Большинство людей с положительным ВИЧ-статусом не сломались, учатся, работают, заводят семьи, но при условии регулярного наблюдения у специалистов. Это хроническая болезнь, такая же, как хронический герпес или гепатит. С ней можно жить, работать, приносить миру пользу и родить здорового ребенка. - Я слышала, что лечение для пациентов с ВИЧ полностью бесплатное. Так ли это? - На сегодня мы можем всех желающих взять на лечение. Обследование и лечение финансируются государством. Другой вопрос, что не все могут сохранять приверженность к терапии, которая назначается на всю жизнь. Регулярный прием терапии приводит к тому, что вирус в крови не обнаруживается, и человек становится неопасным. Он не может заразить никого ни половым, ни инъекционным путем. Профилактика через лечение - это еще один важный аспект нашей работы. К сожалению, часть наших пациентов имеет низкий уровень социальной ответственности, и в нашем законе нет рычагов, которые могут позволить принудить их к лечению. Об этом идут дебаты, стоит ли менять закон. Но пока мы можем работать только убеждением. - Что вы думаете о таком явлении, как ВИЧ-диссидентство? - Это ужасно. Иногда опускаются руки, потому что непонятно, чем можно им помочь, и каким образом призвать к разуму. Самый страшный вариант, когда в семье имеются дети. Мама не лечится, папа не лечится, и ребенка не лечат, что, как правило, заканчивается летальным исходом. Если в такой семье есть больной ребенок, то мы боремся за него, обращаемся в суд, и государство берёт на себя заботу о его здоровье. - Какие главные задачи перед собой ставите? - Вряд ли в ближайшее десятилетие мы сможем изобрести вакцину, которая сможет полностью излечивать от ВИЧ. Но привить людям культуру половых отношений и гигиены, дать им знания по безопасному поведению - наша обязанность. - Шагнула ли сейчас терапия вперед? - Да, акценты в лечении делаются на комбинированных препаратах. При этом пациенты принимают одну таблетку в день, в которой есть сочетания трех лекарственных субстанций, способных погасить активность вируса. На стадии клинических испытаний сейчас, пролонгированные инъекционные препараты, которые используют один раз в месяц. - Какие перспективы в борьбе с этим заболеванием в Приморском крае? - Евгений Воронин на встрече в мае этого года обозначил цель для Дальневосточного федерального округа - «Дальний Восток без ВИЧ». Эксперт положительно отметил нашу работу по профилактике, охвату терапией и проведению тестов. Мы хотим достичь амбициозных целей ВОЗ «90-90-90», а это значит, 90% среди обследованных пациентов должны знать свой ВИЧ-статус, 90% из знающих должны встать на диспансерный учет, и 90% из вставших на учет должны получать терапию. Тогда эпидемиологическая цепочка прерывается, ведь, получая терапию, человек становится безопасен для окружающих. ВАЖНО Пройти обследование и узнать свой ВИЧ - статус можно в СПИД-центре города Владивостока, по адресу Борисенко 50. Тел: 2-63-63-11. Телефон горячей линии: 8-908-993-14-14. Сайт: kkb2.ru На фото: Лидия Скляр:« Это заболевание выходит из уязвимых групп, и никто не защищен сейчас социальным статусом». Мария ПУШКАРЕВА, фото автора. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

