Развитие по всем направлениям

ВЭФ-2019 поспособствует развитию инфраструктуры Приморья и даст импульс экспортно-ориентированным отраслям КСТАТИ Русский станет центром туризма Динамично растущий туристический поток в Приморье в скоро будущем может получить новый импульс благодаря соглашению о сотрудничестве в сфере круизного туризма, которое заключено на ВЭФ властями края и еще трех регионов ДФО. Документ предусматривает совместную работу Приморского, Камчатского краев, Сахалинской области и Чукотского автономного округа по продвижению собственных круизных турпродуктов, в том числе межрегионального круизного бренда Pacific Russia. Еще один проект в сфере туризма, который презентовали на ВЭФ, связан с островом Русский. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, территория острова может стать драйвером развития туризма всего Дальнего Востока. - Мы подготовили концепцию, которая с каждым годом будет увеличивать приток туристов. На 2020 год у нас разработан план «быстрых побед». Сделаем около 81 километра велосипедных дорожек, они будут сочетаться с беговыми, откроем пункты проката. Там же будут раздевалки, пункты общественного питания, автостоянки, плоскостные сооружения. С тем чтобы уже в следующем году жители Приморья, наши гости могли наслаждаться красотой эти мест. Так он станет притягательным местом не только для Дальнего Востока, но и всех тех, кто прибывает из стран АТР. Мы работаем над концепцией, по которой инвесторам будет интересно вкладывать свои деньги. Думаю, что с каждым годом, обсуждая перспективы развития туризма, мы будем видеть позитивные изменения в крае, – рассказал Олег Кожемяко. На фото: ВЭФ придает приморской экономике дополнительную динамику. Фото из архива Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

