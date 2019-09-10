Развитие по всем направлениям

- Мы подготовили концепцию, которая с каждым годом будет увеличивать приток туристов. На 2020 год у нас разработан план «быстрых побед». Сделаем около 81 километра велосипедных дорожек, они будут сочетаться с беговыми, откроем пункты проката. Там же будут раздевалки, пункты общественного питания, автостоянки, плоскостные сооружения. С тем чтобы уже в следующем году жители Приморья, наши гости могли наслаждаться красотой эти мест. Так он станет притягательным местом не только для Дальнего Востока, но и всех тех, кто прибывает из стран АТР. Мы работаем над концепцией, по которой инвесторам будет интересно вкладывать свои деньги. Думаю, что с каждым годом, обсуждая перспективы развития туризма, мы будем видеть позитивные изменения в крае, – рассказал Олег Кожемяко.