В России завершилась программа туристического кешбэка

Ростуризм объявил о прекращении с 10 сентября продаж туров и проживания в отелях с кешбэком на этот год.

Всего с начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн россиян. Суммарно россияне приобрели туров и проживания в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд рублей. При этом в виде кешбэка туристам вернулось около 6,7 млрд рублей. Средства возвращаются на карты платежной системы «Мир», которая выступает технологическим партнером программы. В пресс-службе Ростуризма отметили, что наиболее популярными в рамках программы стали поездки в Краснодарский край, на Ставрополье, в Крым. Также, россияне активно приобретали оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень. Спросом пользовались культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару. Как передает портал «РБК» со ссылкой на ТАСС, бюджетные расходы на кешбэк окупились — туристический кешбэк оказал существенный позитивный эффект на региональные экономики. — На 1 государственный рубль пришлось 5 рубей средств граждан, которые они потратили на отдых и оздоровление в стране, и это не считая дополнительных трат во время путешествия, — уточнили в ведомстве. Напомним, получить кешбэк за счет бюджета можно было только при отдыхе внутри России, оплаченном картой «Мир». Размер кешбэка — 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала запуск программы зимнего кешбэка. Она будет ориентировочно работать с 15 января по 30 апреля. В целом власти планируют вводить программу кешбэка в 2022 году только на «низкий» сезон. Помимо зимы, это будет период с 1 октября по середину декабря.

Материалы по теме: Приморский край станет локомотивом развития туризма на Дальнем Востоке

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter