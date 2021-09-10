В России завершилась программа туристического кешбэка

В России завершилась программа туристического кешбэка
В России завершилась программа туристического кешбэка
Сегодня, 16:44ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Ростуризм объявил о прекращении с 10 сентября продаж туров и проживания в отелях с кешбэком на этот год.

Всего с начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн россиян. Суммарно россияне приобрели туров и проживания в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд рублей. При этом в виде кешбэка туристам вернулось около 6,7 млрд рублей. Средства возвращаются на карты платежной системы «Мир», которая выступает технологическим партнером программы.

В пресс-службе Ростуризма отметили, что наиболее популярными в рамках программы стали поездки в Краснодарский край, на Ставрополье, в Крым. Также, россияне активно приобретали оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень. Спросом пользовались культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

Как передает портал «РБК» со ссылкой на ТАСС, бюджетные расходы на кешбэк окупились — туристический кешбэк оказал существенный позитивный эффект на региональные экономики.

— На 1 государственный рубль пришлось 5 рубей средств граждан, которые они потратили на отдых и оздоровление в стране, и это не считая дополнительных трат во время путешествия, — уточнили в ведомстве.

Напомним, получить кешбэк за счет бюджета можно было только при отдыхе внутри России, оплаченном картой «Мир». Размер кешбэка — 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.

Глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала запуск программы зимнего кешбэка. Она будет ориентировочно работать с 15 января по 30 апреля. В целом власти планируют вводить программу кешбэка в 2022 году только на «низкий» сезон. Помимо зимы, это будет период с 1 октября по середину декабря.

Сюжеты:
Приморье
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