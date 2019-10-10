Финны построят на Дальнем Востоке первый бутик-отель премиум-класса

Напомним, что во Владивостоке все еще не войдут в строй два 5-звездочных отеля, строительство коорых было начато еще при губернаторе Сергее ДАРЬКИНЕ в рамках подготовки к саммиту АТЭС в 2012 году. Первоначально предполагалось, что оба объекта будут работать под брендом Hyatt, но американская компания вовремя ушла из проекта, оставив гнить на недостроях свои вывески.