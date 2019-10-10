Владивосток останется без ВГУЭСа

Владивосток останется без ВГУЭСа

10 октября 2019, 20:19
Общество
Привычная аббревиатура доживает последние дни

Привычная аббревиатура доживает последние дни

Как стало известно из источников, близких к руководству Владивостокского университета экономики и сервиса, в вузе принято решение сменить название. В скором времени ВГУЭС станет Владивостокским государственным университетом, или ВГУ. Новое название закрепит сложившийся за последние десятилетия многопрофильный статус этого учебного заведения.

Правда, сокращение будет дублировать название некоторых других российских вузов, к примеру, Воронежского госуниверситета. Но ничего, решили во ВГУЭСе. Напомним, что во Владивостоке есть и свой МГУ – Морской государственный университет.

ВГУЭС до своего переименования в 90-х годах был известен как Дальневосточный технологический институт бытового обслуживания (ДВТИ). В 1967 году правительством РСФСР принято решение об открытии ДВТИ. Решение было обусловлено потребностью развивающейся легкой промышленности региона в подготовленных кадрах – инженерах, технологах, руководителях производств.

Кстати, после образования ДВФУ и его перевода на остров Русский, ВГУЭС оказался в выигрышной ситуации, чего мало кто ожидал. Нерешаемые годами транспортные проблемы и сложная ситуация с общежитиями на острове, а также достаточно демократичные условия учебы, заставили многих преподавателей и студентов выбирать именно ВГУЭС.

Редакция попытается в ближайшее время получить комментарий представителей университета. Фото ВГУЭС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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