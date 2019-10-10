Владивосток останется без ВГУЭСа

Кстати, после образования ДВФУ и его перевода на остров Русский, ВГУЭС оказался в выигрышной ситуации, чего мало кто ожидал. Нерешаемые годами транспортные проблемы и сложная ситуация с общежитиями на острове, а также достаточно демократичные условия учебы, заставили многих преподавателей и студентов выбирать именно ВГУЭС.