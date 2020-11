Зарплату медикам повышать никто не собирается

Минздрав нашел "оригинальный" выход из ситуации - в Приморье, тем временем, зарплаты медиков и учителей продолжают таять на глазах

Минздрав нашел «оригинальный» выход из ситуации - в Приморье, тем временем, зарплаты медиков и учителей продолжают таять на глазах В Минздраве считают, что решить проблему дефицита врачебных кадров в России можно, пригласив в РФ специалистов из-за рубежа, пишет газета «Известия». По данным Минтруда и Минздрава, кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на четыре процента. В Минздраве уточнили, что только поликлиники испытывают дефицит больше 25 тысяч врачей и примерно 130 тысяч медсестер и других представителей среднего персонала. Таких медиков-гастарбайтеров вполне устроят и сегодняшние зарплаты, которые, кроме Москвы, не иначе, как издевательскими не назовешь. А приехавшим из-за границы соотечественникам собираются выдавать российские паспорта в упрощенном порядке. Фактически это подтверждает догадки ряда экспертов, которые утверждают, что итоги всех последних совещаний, в том числе и на уровне Президента РФ, говорят о том, что российские власти не намерены принимать никаких радикальных мер, чтобы решить проблему нищенских зарплат в отрасли и восполнить кадровый дефицит. Так, Владимир Путин дал Минздраву и другим заинтересованным ведомствам год на поиск вариантов решения проблем первичного звена здравоохранения. Уже после этих слов министр Вероника Скворцова сообщила, что для разработки новой системы оплаты труда и поиска дополнительных средств потребуется не менее двух лет. А, как известно, после этого срока в России фактически начнутся интересные предвыборные события, так что до медиков никому не будет дела. В Приморье, тем временем, зарплаты медиков и учителей продолжают таять на глазах... Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter