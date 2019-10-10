Зарплату медикам повышать никто не собирается

Зарплату медикам повышать никто не собирается

10 октября 2019, 13:13
Общество
Минздрав нашел "оригинальный" выход из ситуации - в Приморье, тем временем, зарплаты медиков и учителей продолжают таять на глазах

Минздрав нашел «оригинальный» выход из ситуации - в Приморье, тем временем, зарплаты медиков и учителей продолжают таять на глазах

В Минздраве считают, что решить проблему дефицита врачебных кадров в России можно, пригласив в РФ специалистов из-за рубежа, пишет газета «Известия». По данным Минтруда и Минздрава, кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на четыре процента.

В Минздраве уточнили, что только поликлиники испытывают дефицит больше 25 тысяч врачей и примерно 130 тысяч медсестер и других представителей среднего персонала.

Таких медиков-гастарбайтеров вполне устроят и сегодняшние зарплаты, которые, кроме Москвы, не иначе, как издевательскими не назовешь. А приехавшим из-за границы соотечественникам собираются выдавать российские паспорта в упрощенном порядке.

Фактически это подтверждает догадки ряда экспертов, которые утверждают, что итоги всех последних совещаний, в том числе и на уровне Президента РФ, говорят о том, что российские власти не намерены принимать никаких радикальных мер, чтобы решить проблему нищенских зарплат в отрасли и восполнить кадровый дефицит.

Так, Владимир Путин дал Минздраву и другим заинтересованным ведомствам год на поиск вариантов решения проблем первичного звена здравоохранения. Уже после этих слов министр Вероника Скворцова сообщила, что для разработки новой системы оплаты труда и поиска дополнительных средств потребуется не менее двух лет. А, как известно, после этого срока в России фактически начнутся интересные предвыборные события, так что до медиков никому не будет дела. В Приморье, тем временем, зарплаты медиков и учителей продолжают таять на глазах...

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
Ваше здоровьеВладивосток
Минздравдиректор департамента здравоохранения Югры Алексей ДобровольскийДепартамент здравоохранения ХМАО-ЮгрыМедицинаВрачиоптимизация здравоохранениядепартамент здравоохранения ХМАОврачизарплата врачейЗдравоохранениедепартамент здравоохранения ЯНАОВсемирная организация здравоохраненияЗаработная платамедики
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы