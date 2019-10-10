Зарплату медикам повышать никто не собирается

Так, Владимир Путин дал Минздраву и другим заинтересованным ведомствам год на поиск вариантов решения проблем первичного звена здравоохранения. Уже после этих слов министр Вероника Скворцова сообщила, что для разработки новой системы оплаты труда и поиска дополнительных средств потребуется не менее двух лет. А, как известно, после этого срока в России фактически начнутся интересные предвыборные события, так что до медиков никому не будет дела. В Приморье, тем временем, зарплаты медиков и учителей продолжают таять на глазах...