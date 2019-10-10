Жильцы одного из домов Владивостока взбунтовались против капремонта

На собрании домсовет сообщил, что, по их сведениям, договоренность о таком ремонте - это якобы совместное решение Фонда капремонта и управляющей компании, которая вроде как посчитала, что именно на фасад дома нужно спустить сотни миллионов рублей. В то же время совет дома давно и настоятельно требовал от управляйки заняться ремонтом коммуникаций в подвале дома - трубы достаточно немолодого дома находятся просто в ужасающем состоянии. Их часто прорывает, а зимой из подвала валят клубы пара. Здесь, оказалось, даже невозможно поставить общедомовые счетчики. И жильцы годами вынуждены переплачивать на радость энергетикам по несколько тысяч рублей с квартиры ежемесячно! В столь же плачевном состоянии находится и электрика дома. В коридорах частенько коротит - аварийка здесь частый гость. Что уж говорить о крыше... И при таком раскладе Фонд капремонта решил просто выбросить сотни миллионов рублей на косметические работы, ссылаясь на то, что фасад дома в "ужасном состоянии" - якобы была проведена экспертиза, специалисты которой выявили вываливающиеся кирпичи и осыпающийся скрепляющий их раствор. К действительности, даже если принять во внимание, что такая экспертиза была, это не имеет ни малейшего отношения - 5-6 кирпичей со сколоми на всем фасаде огромного дома вряд ли можно отнести к категории "срочно реставрировать". К слову, в прошлом году дому отремонтировали фундамент - он, как выяснилось, был тяп-ляп сооружен советскими строителями, от чего, как часто бывает, стены начали оседать и трескаться. Работы, надо отдать должное, были проведены грандиозные, жильцы благодарныот всей души. И стены снаружи везде, где было нужно, замазали, поэтому какие-то косметические дефекты в принципе отсутствуют.