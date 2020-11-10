Перезапуск истории: сайт «Золотого Рога» сменил дизайн и адрес

Сохранится и традиционное наполнение сайта текстами из новых номеров традиционной газеты. «Новый сайт предлагает читателям довольно серьёзный объём информации по предприятиям и отраслям экономики, – говорит исполняющий обязанности главного редактора делового еженедельника Анфиса Данилова. – Портал значительно расширил спектр освещаемых событий. Здесь также публикуются оперативные новости, которые не попадают в привычную печатную версию издания». Газета «Золотой Рог» как деловое издание существует с 1992 года. За время существования еженедельник стал одним из крупнейших бизнес-СМИ Приморского края и Дальнего Востока. Издание специализируется на анализе событий в различных отраслях экономики и в ведущих компаниях края.