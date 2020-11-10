Перезапуск истории: сайт «Золотого Рога» сменил дизайн и адрес

Перезапуск истории: сайт «Золотого Рога» сменил дизайн и адрес

Сегодня, 14:19Общество
Новую версию деловое издание презентовало две недели назад

Медиахолдинг «1Мi» запустил новый сайт делового издания «Золотой Рог». Дизайн выдержан в более современном стиле, однако тематика издания остаётся без изменений – акцент на экономику будет сохранён.

Сайт «Золотого Рога» сменил прописку – теперь все деловые новости можно прочитать по адресу www.zr.media. Дизайн полностью обновлён по требованиям медиахолдинга. На сайте сохранены основные рубрики – «Аналитика», «Бизнес», «Экономика», «Политика», «Здоровье и экология».

Ресурс предстоит ещё дополнить новыми обширными блоками информации о различных отраслях экономики, а также интегрировать в социальные сети.

Кроме того, новый сайт предусматривает и возможность высказывать авторскую позицию по тому или иному поводу в рубрике «Мнения». Статьи колумнистов «Золотого Рога» всегда найдут отражение на главной странице портала.

Сохранится и традиционное наполнение сайта текстами из новых номеров традиционной газеты. «Новый сайт предлагает читателям довольно серьёзный объём информации по предприятиям и отраслям экономики, – говорит исполняющий обязанности главного редактора делового еженедельника Анфиса Данилова. – Портал значительно расширил спектр освещаемых событий. Здесь также публикуются оперативные новости, которые не попадают в привычную печатную версию издания». Газета «Золотой Рог» как деловое издание существует с 1992 года. За время существования еженедельник стал одним из крупнейших бизнес-СМИ Приморского края и Дальнего Востока. Издание специализируется на анализе событий в различных отраслях экономики и в ведущих компаниях края.

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