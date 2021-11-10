В Приморье о преступлениях заявлять стали реже, а их регистрировать — чаще

В Приморье о преступлениях заявлять стали реже, а их регистрировать — чаще
В Приморье о преступлениях заявлять стали реже, а их регистрировать — чаще
Сегодня, 13:52ОбществоФото: Фото пресс-службы УМВД России по ПК
Сегодня, 10 ноября, сотрудники органов внутренних дел Приморского края отмечают профессиональный праздник. Он установлен указом президента России десять лет назад. До реформы МВД в 2011 году он назывался Днём российской милиции, а с 1962 по 1991 год — Днём милиции.

Сегодня принимают поздравления все те, кто служит в органах внутренних дел, кто отдал службе многие годы своей жизни, кто нашел свое призвание в профессии защитника правопорядка.

В свой профессиональный праздник стражи порядка не только проводят торжественные мероприятия, но и подводят промежуточные итоги года.

По информации пресс-службы краевой полиции, в Приморье оперативная обстановка в 2021 году характеризуется снижением общего числа зарегистрированных заявлений на 2,3% и ростом регистрации преступлений на 10,4%. Это обусловлено главным образом ростом количества криминальных деяний с применением IT-технологий.

Сохраняется тенденция снижения уровня тяжкой и особо тяжкой преступности. Количество убийств сокращено на 15%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — около 4%, разбойных нападений — на 28%. Число грабежей уменьшилось на 19%. Количество бытовых преступлений сократилось на 3,8%.

В 2021 году пресечено 2930 административных правонарушений в сфере оборота наркотических и психотропных веществ, что на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года на территории Приморья снижены три основных показателя аварийности: число ДТП — на 16%, пострадавших — на 15% и погибших — на 2,8%. Удалось достичь положительной динамики в решении одной из ключевых задач — сокращении количества аварий, спровоцированных любителями пьяной езды. Количество ДТП, в которых водители управляли транспортным средством в состоянии опьянения, уменьшилось на 31,3%.

В этом году проведено около 1,5 тысячи проверочных мероприятий, по итогам которых за нарушение миграционного законодательства составлено свыше 3 тысяч административных протоколов. По материалам УМВД принято 274 решения о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Выявлено 415 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции.

Как правило, свой профессиональный праздник сотрудники полиции встречают и принимают поздравления на посту. Ведь, несмотря на то, что с течением времени много раз менялось название праздника, цель для сотрудников органов внутренних дел осталась та же: охрана покоя граждан и порядка в стране.

«ЗР» поздравляет сотрудников органов внутренних дел и ветеранов с профессиональным праздником. Желаем крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в служении Отечеству.

Сюжеты:
Приморье
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ПриморьеУМВДпрофессиональный праздник
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