В Приморье ввели дополнительные антиковидные ограничения

При этом при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, уточнили в пресс-службе правительства края.
Теперь перечисленные документы необходимо предъявлять при посещении предприятий общественного питания, организаций культуры, физкультуры и спорта (включая услуги фитнес-центров, бассейнов), торговли непродовольственными товарами в торговых центрах, а также гостиниц, парикмахерских, салонов красоты, саун, спа-салонов.
Собственники бизнеса должны не допускать граждан на объекты, в которых ведут данную деятельность, без предъявления ими соответствующего QR-кода. Могут не предоставлять эти данные только приморцы, не достигшие совершеннолетия, либо имеющие медицинский отвод от вакцинации. В этом случае при посещении учреждений жители старше 18 лет должны предъявить справку медицинской организации установленного образца. В противном случае в посещении заведения будет отказано.
Также на этих объектах необходимо установить пункты контроля и мобильные ограждения для проверки наличия и легитимности электронного сертификата, предъявляемого гражданином, либо проверки наличия у гражданина медотвода.
Проверка QR-кода осуществляется с помощью его сканирования камерой смартфона, планшета или иного подобного устройства, подключённого к интернету.
Ещё одно изменение в документе коснулось категорий лиц, которые могут предъявлять альтернативный QR-коду документ.
Теперь военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил РФ, члены их семей, а также уволенные с военной службы по контракту или по призыву, для посещения перечисленных выше организаций могут предъявить документ, подтверждающий факт завершения вакцинации (не более 12 месяцев назад) или перенесённого в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19. Но при этом необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности военнослужащего, либо военный билет, либо паспорт гражданина РФ и справку установленной формы, удостоверяющей родственные отношения к военнослужащему или гражданскому персоналу Вооруженных сил страны).
Также исключение составили сотрудники иностранных консульских учреждений. Они могут предъявить для входа на обозначенные в постановлении объекты документ, подтверждающий завершение не более 12 месяцев назад иммунизации одной из зарегистрированных на территории России вакцин и документа, подтверждающего статус консульского или технического сотрудника иностранного учреждения (консульская или служебная карточка).