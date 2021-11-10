В Приморье ввели дополнительные антиковидные ограничения

Теперь военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил РФ, члены их семей, а также уволенные с военной службы по контракту или по призыву, для посещения перечисленных выше организаций могут предъявить документ, подтверждающий факт завершения вакцинации (не более 12 месяцев назад) или перенесённого в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19. Но при этом необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности военнослужащего, либо военный билет, либо паспорт гражданина РФ и справку установленной формы, удостоверяющей родственные отношения к военнослужащему или гражданскому персоналу Вооруженных сил страны).