Во Владивостоке стали чаще расплачиваться за проезд безналичным способом

Во Владивостоке стали чаще расплачиваться за проезд безналичным способом
Во Владивостоке стали чаще расплачиваться за проезд безналичным способом
Сегодня, 12:13ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Специалисты мэрии в постоянном режиме проводят мониторинг работы терминалов безналичной оплаты проезда в автобусах и других видах общественного транспорта во Владивостоке.

Как пояснили в пресс-службе администрации краевого центра, наблюдение проводится как дистанционно, когда активность валидаторов фиксируется с помощью электроники, так и в ходе рейдов. За минувшую неделю сбоев работы терминалов не зафиксировано.

Как отметили в управлении транспорта, в результате введения во Владивостоке с 1 ноября дифференцированной системы оплаты проезда, резко увеличилось количество оплат проезда безналичным способом. Работа с компаниями-перевозчиками показывает, что водителям невыгодно отключать или выводить из строя валидаторы, так как пассажиры зачастую не имеют наличных денег на покупку билета.

Тем не менее, если случаи сбоев в работе терминалов случаются, необходимо обращаться по телефонам: 243-82-94, 240-56-05. В выходные дни: 2605-252, 236-32-52.

Напомним, по единой транспортной карте (ЕТК) стоимость поездки составляет 30 рублей, по любой банковской — 32 руб., если расчет наличными — 35 рублей.

Выпуск и поставка транспортных карт для Владивостока идет непрерывно и продолжится до тех пор, пока спрос не будет полностью удовлетворён. На сегодня реализовано 30 тысяч карт. Очередная партия ЕТК поступит в город уже в ближайшие дни.

Сюжеты:
Приморье
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ВладивостокАвтобусоплата проезда
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