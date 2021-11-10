Во Владивостоке стали чаще расплачиваться за проезд безналичным способом

Как пояснили в пресс-службе администрации краевого центра, наблюдение проводится как дистанционно, когда активность валидаторов фиксируется с помощью электроники, так и в ходе рейдов. За минувшую неделю сбоев работы терминалов не зафиксировано.
Как отметили в управлении транспорта, в результате введения во Владивостоке с 1 ноября дифференцированной системы оплаты проезда, резко увеличилось количество оплат проезда безналичным способом. Работа с компаниями-перевозчиками показывает, что водителям невыгодно отключать или выводить из строя валидаторы, так как пассажиры зачастую не имеют наличных денег на покупку билета.
Тем не менее, если случаи сбоев в работе терминалов случаются, необходимо обращаться по телефонам: 243-82-94, 240-56-05. В выходные дни: 2605-252, 236-32-52.
Напомним, по единой транспортной карте (ЕТК) стоимость поездки составляет 30 рублей, по любой банковской — 32 руб., если расчет наличными — 35 рублей.
Выпуск и поставка транспортных карт для Владивостока идет непрерывно и продолжится до тех пор, пока спрос не будет полностью удовлетворён. На сегодня реализовано 30 тысяч карт. Очередная партия ЕТК поступит в город уже в ближайшие дни.