Во Владивостоке стали чаще расплачиваться за проезд безналичным способом

Выпуск и поставка транспортных карт для Владивостока идет непрерывно и продолжится до тех пор, пока спрос не будет полностью удовлетворён. На сегодня реализовано 30 тысяч карт. Очередная партия ЕТК поступит в город уже в ближайшие дни.