В Приморье начали давать ипотеку под 2% годовых

Ставка 2% годовых действует в течение всего срока кредитования. Получить ипотеку со ставкой в 2% могут супруги не старше 35 лет, а также не состоящие в браке заемщики не старше 35 лет, имеющие несовершеннолетнего ребенка до 18 лет. Также претендовать на ипотеку с господдержкой могут участники программы «Дальневосточный гектар», получившие участок в ДФО для строительства дома.