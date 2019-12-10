В Приморье начали давать ипотеку под 2% годовых

В Приморье начали давать ипотеку под 2% годовых

10 декабря 2019, 07:32
Общество
Правда, взять можно будет не более 6 миллионов рублей и не всем

Правда, взять можно будет не более 6 миллионов рублей и не всем

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Она позволит молодым семьям и некоторым собственникам «дальневосточных гектаров» брать ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн рублей. Получать льготную ипотеку можно с 9 декабря 2019 года до 31 декабря 2024 года.

Заявки на первоначальном этапе принимаются и рассматриваются двумя банками: АО «Банк ДОМ.РФ» и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). Заявку можно подать в офисе банка или оставить онлайн на сайте: www.дом.рф и www.atb.su. Остальные банки - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Открытие» и другие - начнут прием заявок и выдачу кредитов в течение месяца.

Ставка 2% годовых действует в течение всего срока кредитования. Получить ипотеку со ставкой в 2% могут супруги не старше 35 лет, а также не состоящие в браке заемщики не старше 35 лет, имеющие несовершеннолетнего ребенка до 18 лет. Также претендовать на ипотеку с господдержкой могут участники программы «Дальневосточный гектар», получившие участок в ДФО для строительства дома.

Кредитные средства можно направить на покупку готового или строящегося жилья, а также на индивидуальное строительство жилого дома. Так, участники «Дальневосточного гектара» могут взять ипотеку под 2% на строительство жилого дома под залог имеющегося жилья. Максимальная сумма кредита - 6 млн рублей, срок кредитования - от 3 до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос при покупке жилья - 20% от стоимости объекта недвижимости.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Stories:
НедвижимостьДальний Восток
Азиатский банк развитиябанкВсемирный банкбанк СпуртБанк Санкт-ПетербургАнкор банкТатарстан банкильготыБанк Россиильгота пошлинаДмитрий МедведевСибирский энергетический банкАльфа-банкналоговые льготыкитайские банкиБанк БРИКСБанка РоссииНордеа Банкбанк топливаБанк развития Китаяльготы сельхозпроизводителямльготы аграриямдальневосточный гектарбанк качества нефтиДойче Банк БанкДмитрий МедведевДмитрий МедведевбанкБанк "Открытие"налоговые льготыипотекаБанк Россиильготыльготы в ХМАО
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы