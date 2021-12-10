Приморье в лидерах Дальнего Востока по объемам жилищного строительства

В дискуссии принимали участие полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и главы регионов ДФО.
Глава Приморья Олег Кожемяко рассказал об успехах Приморья.
«У нас уже есть первые результаты. Если в прошлом году при плане в 500 тысяч квадратных метров мы сдали 650 тысяч, в этом году уже сдаем 800 тысяч и в следующем году выходим на показатель 1 миллион», – уточнил глава Приморья, добавив, что такой рост стал возможен благодаря системной работе по сокращению бюрократических процедур.
Олег Кожемяко рассказал, что рост жилищного строительства уже дал существенный эффект в решении ряда социальных проблем, копившихся годами. Например программа строительства арендного жилья для молодых специалистов, которая действует в Приморье уже 2 года.
«В этом году мы уже сдали 114 квартир в Уссурийске, во Владивостоке 72 квартиры. Стоимость такой аренды – на 50% ниже, чем на рынке. И главное – съемщики имеют право спустя полгода выкупить это жилье на условиях дальневосточной ипотеки. В целом, к 2023 году мы сдадим арендное жилье для 3000 семей. Это хорошая программа, которую нужно разворачивать. Знаю, что Минвостокразвития сейчас внедряет эту программу по всему Дальнему Востоку. Получив жилье в аренду, а затем взяв его в ипотеку, человек связывает себя с Дальним Востоком», – рассказал Олег Кожемяко.
Также, по словам губернатора, ударными темпами идет переселение граждан из аварийного жилья. В крае занимаются восстановлением прав обманутых дольщиков.