Приморье в лидерах Дальнего Востока по объемам жилищного строительства

На онлайн-форуме «ProДФО» обсудили «Успехи и новые возможности Дальнего Востока в условиях меняющегося мира». Одной из тем, поднятых на пленарной дискуссии, стало обеспечение жителей Дальнего Востока доступным жильем.

В дискуссии принимали участие полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и главы регионов ДФО. Глава Приморья Олег Кожемяко рассказал об успехах Приморья. «У нас уже есть первые результаты. Если в прошлом году при плане в 500 тысяч квадратных метров мы сдали 650 тысяч, в этом году уже сдаем 800 тысяч и в следующем году выходим на показатель 1 миллион», – уточнил глава Приморья, добавив, что такой рост стал возможен благодаря системной работе по сокращению бюрократических процедур. Олег Кожемяко рассказал, что рост жилищного строительства уже дал существенный эффект в решении ряда социальных проблем, копившихся годами. Например программа строительства арендного жилья для молодых специалистов, которая действует в Приморье уже 2 года. «В этом году мы уже сдали 114 квартир в Уссурийске, во Владивостоке 72 квартиры. Стоимость такой аренды – на 50% ниже, чем на рынке. И главное – съемщики имеют право спустя полгода выкупить это жилье на условиях дальневосточной ипотеки. В целом, к 2023 году мы сдадим арендное жилье для 3000 семей. Это хорошая программа, которую нужно разворачивать. Знаю, что Минвостокразвития сейчас внедряет эту программу по всему Дальнему Востоку. Получив жилье в аренду, а затем взяв его в ипотеку, человек связывает себя с Дальним Востоком», – рассказал Олег Кожемяко. Также, по словам губернатора, ударными темпами идет переселение граждан из аварийного жилья. В крае занимаются восстановлением прав обманутых дольщиков.

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