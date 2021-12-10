Приморье в лидерах Дальнего Востока по объемам жилищного строительства

Приморье в лидерах Дальнего Востока по объемам жилищного строительства
Приморье в лидерах Дальнего Востока по объемам жилищного строительства
Сегодня, 12:02ОбществоФото: Иван Дякин / правительство Приморского края
На онлайн-форуме «ProДФО» обсудили «Успехи и новые возможности Дальнего Востока в условиях меняющегося мира». Одной из тем, поднятых на пленарной дискуссии, стало обеспечение жителей Дальнего Востока доступным жильем.

В дискуссии принимали участие полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и главы регионов ДФО.

Глава Приморья Олег Кожемяко рассказал об успехах Приморья.

«У нас уже есть первые результаты. Если в прошлом году при плане в 500 тысяч квадратных метров мы сдали 650 тысяч, в этом году уже сдаем 800 тысяч и в следующем году выходим на показатель 1 миллион», – уточнил глава Приморья, добавив, что такой рост стал возможен благодаря системной работе по сокращению бюрократических процедур.

Олег Кожемяко рассказал, что рост жилищного строительства уже дал существенный эффект в решении ряда социальных проблем, копившихся годами. Например программа строительства арендного жилья для молодых специалистов, которая действует в Приморье уже 2 года.

«В этом году мы уже сдали 114 квартир в Уссурийске, во Владивостоке 72 квартиры. Стоимость такой аренды – на 50% ниже, чем на рынке. И главное – съемщики имеют право спустя полгода выкупить это жилье на условиях дальневосточной ипотеки. В целом, к 2023 году мы сдадим арендное жилье для 3000 семей. Это хорошая программа, которую нужно разворачивать. Знаю, что Минвостокразвития сейчас внедряет эту программу по всему Дальнему Востоку. Получив жилье в аренду, а затем взяв его в ипотеку, человек связывает себя с Дальним Востоком», – рассказал Олег Кожемяко.

Также, по словам губернатора, ударными темпами идет переселение граждан из аварийного жилья. В крае занимаются восстановлением прав обманутых дольщиков.

Сюжеты:
Приморье
Дальний ВостокПриморьеОлег Кожемяко
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы