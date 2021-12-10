Приморская «молочка» обзавелась QR-кодами

Приморская «молочка» обзавелась QR-кодами
Приморская «молочка» обзавелась QR-кодами
Сегодня, 13:02ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Начиная с декабря 2021 года на всей молочной продукции приморских производителей должна быть отметка «Честный знак». Благодаря QR-коду покупатели могут удостовериться в качестве продукции.

По данным регионального минсельхоза, к маркировке продукции присоединись крупные производители Приморского края такие как Артемовский, Арсеньевский, Хорольский, Чугуевский молокозаводы, Владивостокская фабрика мороженого, компании «Провиант», «Сельское».

Из 34 местных производителей к программе присоединились 20. ОСтальные 14 должны это сделать до 1 декабря 2022 года.

С 1 декабря всю молочную продукцию нужно маркировать: мороженное, сливочное масло, сыр, молоко, сливки, пахта, йогурт, кефир и прочее.

Проверить качество продукции можно с помощью мобильного приложения «Честный ЗНАК». Для этого нужен смартфон с камерой, при помощи которой и можно отсканировать QR-код на упаковке.

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торговляПриморьеQR-код
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