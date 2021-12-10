Россияне «делают» деньги на перепродаже своих новых автомобилей

Россияне «делают» деньги на перепродаже своих новых автомобилей
Россияне «делают» деньги на перепродаже своих новых автомобилей
Сегодня, 16:55ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Россияне в 2021 году стали в полтора раза чаще продавать недавно купленные автомобили, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные сервиса «Авто.ру», аналитики которого изучили базу объявлений.

Эксперты объясняют рост продаж свежих, возрастом до года, транспортных средств резким скачком цен. Зачастую пробежные авто оказывались дороже сейчас, чем на дату их покупки. Автовладельцы поспешили получить выгоду, продав своих железных «коней».

При этом, свежие машины чаще всего перепродают сами дилеры: суммарно на машины до пяти лет приходится почти 40% дилерских объявлений.

Руководитель группы исследований и клиентской аналитики в «Авто.ру» Алексей Муханов считает, что дилеры используют программу trade-in — систему покупки, при которой покупатель отдает продавцу старый товар в зачёт стоимости нового. Бэушные автомобили, которые сдают по этой программе — основной источник пополнения складов автосалонов.

— Зачастую хозяевам выгоднее обменять свой свежий автомобиль по программе trade-in, чем самостоятельно продавать его, а потом идти за новым, — пояснил Муханов.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Автомобилипродажи трейд ин
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы