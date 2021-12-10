Россияне «делают» деньги на перепродаже своих новых автомобилей

Россияне в 2021 году стали в полтора раза чаще продавать недавно купленные автомобили, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные сервиса «Авто.ру», аналитики которого изучили базу объявлений.

Эксперты объясняют рост продаж свежих, возрастом до года, транспортных средств резким скачком цен. Зачастую пробежные авто оказывались дороже сейчас, чем на дату их покупки. Автовладельцы поспешили получить выгоду, продав своих железных «коней». При этом, свежие машины чаще всего перепродают сами дилеры: суммарно на машины до пяти лет приходится почти 40% дилерских объявлений. Руководитель группы исследований и клиентской аналитики в «Авто.ру» Алексей Муханов считает, что дилеры используют программу trade-in — систему покупки, при которой покупатель отдает продавцу старый товар в зачёт стоимости нового. Бэушные автомобили, которые сдают по этой программе — основной источник пополнения складов автосалонов. — Зачастую хозяевам выгоднее обменять свой свежий автомобиль по программе trade-in, чем самостоятельно продавать его, а потом идти за новым, — пояснил Муханов.

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