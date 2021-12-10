В Приморье стало больше квалифицированных сотрудников общепита

В Приморье стало больше квалифицированных сотрудников общепита
В Приморье стало больше квалифицированных сотрудников общепита
Сегодня, 14:32ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Во Владивостоке прошел последний экзамен для выпускников образовательной программы «Кадры для бизнеса. Официанты». Всего за месяц, под чутким руководством преподавателей и опытных рестораторов осваивали правила сервировки, этикета, сочетания блюд и напитков, пробовали разрешать различные форс-мажорные ситуации.

Это первый выпуск «Кадры для бизнеса. Официанты» в Приморье. Работу проводил центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Правительства Приморского края и в сотрудничестве со ВГУЭС. Заявки на участие подали более 150 человек. До экзамена добрались лишь 20.

Обучение проходило не только в аудиториях, но и в ресторанах-партнерах: Супра, Tokyo, Syndicate-Port Cafe, Osama sushi и чайхона «Хлопок».

Теперь участникам предстоит там работать.

«Мне интересна эта программа, поэтому я решила принять в ней участие. Раньше работала официантом, но хотелось научиться чему-то большему. Некоторые относятся к этому как к подработке, а для меня – полноценная работа, в которой нужно постоянно совершенствоваться. Официант должен быть умным, эрудированным, находчивым и общительным. Сейчас у меня нет страха, я уверена в себе и своих знаниях», – рассказала участница программы Лидия Таюрская.

На экзамене выпускники сервировали стол, обслуживали гостя и отвечали на вопросы экспертов.

Примечательно, что благодаря сотрудничеству с рестораторами, участники получили тот набор знаний и навыков, который действительно сейчас востребован в ресторанном бизнесе.

Проект будет иметь продолжение и в следующем году. Главное – чтобы был интерес со стороны бизнеса, а также среди тех, кто хочет работать в этой сфере», – прокомментировала министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

Сюжеты:
Приморье
БизнесобщепитПриморьеобучение
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