Приморцы не будут есть невкусную рыбу: эксперт высказался о решении рыбного вопроса

Известный приморский журналист Андрей Калачинский придумал три способа как сохранить всю ту рыбу, а именно минтай, который будет выловлен c января по апрель.

Ведь из-за закрытия портов Циндао и Далянь рыбопродукцию из России принимать не будут, а рефрежираторных и складских мощностей в стране не хватает. На своей личной странице в социальной сети «Фейсбук», Андрей Калачинский написал пост, в котором по пунктам разложил все варианты, с помощью которых можно или популяризировать рыбу в рационе россиян, либо которые смогут помочь иными способами переправлять добытый минтай в КНР. Так, по мнению журналиста, если закрыт порт, то можно перевозить рыбу через наземные пункты пропуска. «Порты закрыты - возить фурами. Но они упираются в пропускные пункты на границе. Там опять очереди. Даже живого краба не успевают вывозить через Краскино. А давайте снова попросим бизнес построить новые пункты досмотра и пропуска на границе с Китаем? Государство явно не справляется с этой работой. Перед нами огромный рынок сбыта, а продукция туда просачивается по капельке. Повторю вновь: нам повезло, что рядом КНР. Так давайте это ценить», - написал в первом пункте Андрей Калачинский. Второй пункт касался продвижения рыбы и рыбных блюд в общепитах страны. «Начать кампанию по пропаганде рыбного питания. Три дня в неделю кушаем рыбу. Самую разную и по разным рецептам - мобилизовать шеф-поваров на это дело», - добавил он. Помимо этого, Калачинский отметил, что на стол приморцам и россиянам должна поступать вкусная, качественная и свежезамороженная рыба – именно такая, какая уходит на рынок Японии, Китая и Кореи. «И самое важное. Та рыба, что сейчас в морозильных ларях торговых сетей - это позор и ужас. Даже филе палтуса не надо брать в фасовке под брендом открывателя пролива между Америкой и Чукоткой. Она переморожена и давно потеряла вкус. Вот у нас есть компания "Нерей", её специалисты проверяют качество морепродуктов перед отправкой клиентам. Дать им карт-бланш на проверку рыбы в торговых сетях. Вы удивитесь: та рыба что поступает японцам, совсем не похожа на ту, что оставляют в крае. Нерка, что поймана не вовремя или не сразу заморожена, отличается от идеальной нерки, как мороженая сахалинская навага от свежей наваги пойманной утром. Нельзя приморца заставить есть невкусную рыбу», - подчеркнул он. Также журналист отметил, что, закрыв последний порт для приема рыбы, Китай сам себе сделал плохо. «Китай ударил сам себя этим запретом ещё сильнее, чем наших рыбаков. Остановились заводы по переработке российской рыбы. Торговые сети остались без продукции, люди без рыбы. Но почему он это сделал? Все силы страны брошены на борьбу с ковидом. А в рыбных портах китайские грузчики болеют один за другим. Вирус обнаруживают на упаковках с морепродуктами. Одному Богу известно, как это может быть, ведь они же в холодильниках. К тому же компании должны проводить дезинфекцию груза перед отправкой на экспорт», - написал он. Напомним, что 5 января, стало известно о том, что последний китайский порт, принимающий российскую рыбопродукцию закрывается в рамках карантинных мер, направленных на борьбу с COVID-19. Ранее президент АРПП Георгий Мартынов заявил, что если Китай не разрешит поставки рыбопродукции в ближайшее время, то отрасль будет ждать крах. «Да, действительно, в конце 2020 года власти Китайской Народной республики приняли решение закрывать свои порты для российской рыбопродукции. Чем нам это грозит? Грозит крахом, так как около 70 процентов всего выловленного минтая поставляется на территорию Китая. А оставшийся уходит на внутренний рынок России и полностью закрывает его потребности. За три месяца этого года планируется выловить 1,2 млн тонн рыбы. И если Китай будет для нас закрыт, то девать её будет попросту некуда. В России, да и на Дальнем Востоке есть дефицит складских и рефрижераторных мощностей. С их помощью мы сможем «распихать» 200-250 тысяч тонн рыбы, но никак не 1,2 млн», - заявил Мартынов.

