Приморцы не будут есть невкусную рыбу: эксперт высказался о решении рыбного вопроса

«И самое важное. Та рыба, что сейчас в морозильных ларях торговых сетей - это позор и ужас. Даже филе палтуса не надо брать в фасовке под брендом открывателя пролива между Америкой и Чукоткой. Она переморожена и давно потеряла вкус. Вот у нас есть компания "Нерей", её специалисты проверяют качество морепродуктов перед отправкой клиентам. Дать им карт-бланш на проверку рыбы в торговых сетях.