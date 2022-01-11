— Как изменился и продолжает меняться рынок труда в России в целом и во Владивостоке в частности?
— Пандемия на рынок труда повлияла очень сильно, и он поменялся кардинально, появилась удалёнка. Но название «удалёнка» для такого формата занятости, на мой взгляд, это не совсем подходящий термин. Правильнее сказать, что это — «распределённая занятость». Если компания умеет работать с «удалёнными» высококвалифицированными сотрудниками, то именно она становится конкурентоспособной.
В апреле прошлого года, во время локдауна, который был объявлен в марте, портал SuperJob.ru опросил людей, которые раньше не работали на удалёнке — хотите ли вы вернуться обратно в офис? 66% соискателей тогда сказали, что «да, конечно, очень хотим прямо сейчас, можете даже зарплату не платить, но пустите нас обратно в офис». Это было мнение большинства сотрудников во всех городах страны. Такой же опрос мы провели спустя чуть более года. Ответ был такой: более 54% людей, которые всё это время проработали на удалёнке, никогда и ни при каких условиях в офисы не хотят возвращаться.
— Какие профессии/сферы деятельности пользуются сейчас наибольшим спросом у соискателей в Приморском крае?
— Сейчас семимильными шагами в мире идёт цифровизация, и практически все сферы без неё обойтись не могут — даже те направления, где люди работают руками. К примеру, массажисту цифровизация точно не нужна. Но это если он работает один. А если в центре здоровья 20 массажистов? Тут уж мы не справимся без информационных технологий. Будем проседать, не сможем продать услуги по максимуму. То есть даже там нужны IT-специалисты.
Сейчас медицина — это сплошная математика, сельское хозяйство — это та же математика и роботы, да даже журналистика сегодня без математики никуда! Если мы «дружим» с информационными технологиями и на своё благо используем их возможности, то будущее — за нами. Мы можем подняться на уровень выше тех, кто с этим ещё не работает.
— Возможность удалённой работы как-то изменила рынок труда в регионе? Каково соотношение вакансий с удалёнкой и с реальным офисом в регионе?
— Сегодня доля вакансий во Владивостоке на удалёнке составляет 6,1% от общего количества вакансий, а в Приморском крае в целом — 6,7%. Во Владивостоке в декабре 2021 года самой высокооплачиваемой вакансией на удалёнке стала вакансия разработчика Node.js (серверной платформы для работы с JavaScript) с зарплатой до 350 тыс. рублей и разработчика веб-приложений — с зарплатой 150 тыс. рублей.
Столичный бизнес сегодня ищет дистанционных сотрудников в регионах чаще, чем в Москве.
— Как долго экономика будет выправлять негатив и гасить рост безработицы?
— Мы наблюдаем за рынком труда на протяжении 20 лет и переживаем уже четвёртый большой кризис. Он оказался самым тяжёлым из всех, что мы видели. При этом восстановление после него идёт быстрее, чем кто-либо ожидал.
Сейчас складывается парадоксальная ситуация, когда работодатели на рынке труда активнее, чем соискатели, несмотря на большую безработицу.
— Как сегодня эффективно искать работу во Владивостоке? На что обращать внимание при поиске?
— Всё зависит от сферы деятельности. Вообще на рынке труда существует четыре сегмента, и в каждом из них есть своя специфика поиска работы. Самая большая категория соискателей — это массовые позиции: сфера услуг, продажи. У представителей массовых профессий обычно не возникает проблем с поиском работы.
Следующая большая группа соискателей — это профессионалы с узкой компетенцией, работающие в конкретной сфере и обладающие уникальными навыками. Конкуренция среди таких специалистов невысокая, но и подходящих вакансий во Владивостоке немного.
Ещё одна группа специалистов — те, кого нужно знать в лицо. Для таких сотрудников важны не только профессиональные, но и личные качества или внешность. Это персональный ассистент, личный помощник, фитнес-инструктор, гувернантка, телеведущие и актёры. Такие специалисты ищут работу через профильные ресурсы и группы в социальных сетях, а знакомства и личные рекомендации для трудоустройства здесь значат больше, чем у других специалистов.
Сложнее всего искать работу топ-менеджерам, научным работникам, сотрудникам СМИ и другим работникам интеллектуального труда.
Конкуренция на рынке в этих областях высокая, на собеседование приглашают немногих.
— Какие профессии будут востребованы в ближайшее время и чему сейчас стоит учиться?
— Всё, что плохо описывается для искусственного интеллекта, будет жить ещё долго, но, опять же, используя алгоритмы. Математика ляжет в основу всех профессий, а дальше уже каждый пусть думает сам. 70 и выше баллов на ЕГЭ по математике откроют возможность сделать карьеру в любой отрасли, потому что везде сейчас царит цифровизация. Врач, журналист, учитель, инженер — любой из них должен уметь поставить задачу программисту.
Допустим, у ребёнка трояки по английскому и по математике. Что надо подтягивать первым делом? Мой совет — займитесь математикой.
— Какие специальности могут исчезнуть в обозримом будущем? Стоит ли переучиваться тем, чей труд может быть автоматизирован?
— Профессии не исчезают с рынка труда моментально или в краткосрочный период, но есть те, что больше других подвержены риску и могут перестать существовать в ближайшие годы. Если специалист каждый день совершает одинаковый набор действий, а результат его работы заранее известен, предсказуем и хорошо описан, — он в зоне риска. Именно таким сотрудникам угрожает замена на алгоритм, механизм или сложную систему с его наличием. Появление новых индустрий открывает и возможности на рынке труда. Во-первых, возникают ранее не существовавшие профессии: например, продюсер для роликов в TikTok, специалист по Data-science или асессоры (так называют работников, которые оценивают, насколько результаты поиска соответствуют параметрам запроса). Во-вторых, многие профессии трансформируются вместе с развитием технологий.
К примеру, в ближайшие 5 лет бухгалтеров у нас не будет. В них уже сейчас нет никакого смысла — все сейчас работают с «цифрой», государство само уже скоро отменит необходимость ведения бухгалтерии в организациях. Потому что уже почти всё под контролем, каждая транзакция, каждая копейка бизнеса: куда что потрачено — всё видно. Но это совсем не значит, что исчезнет и финансовый менеджмент в организации. Наоборот, как раз он и финансовая аналитика будут очень нужны.
Исчезнут преподаватели иностранных языков, переводчики: в них опять же не будет смысла. Если только ты не лучший в своей отрасли или не планируешь им стать, то не надо туда идти. Потому что любой смартфон переведёт что угодно лучше на любой язык мира, чем самый «продвинутый» специалист-переводчик. Получается, что всё то, что можно описать алгоритмом, со временем будет умирать.
— Какой сейчас спрос на специалистов интеллектуального труда из Приморского края, наблюдается ли отток талантливых сотрудников или, наоборот, в связи с пандемией люди стали чаще возвращаться на малую родину?
— Сотрудники очень многих организаций наших мегаполисов на период пандемии возвращались обратно в свои родные города и понимали — как много изменилось в регионах за это время. Соответственно, люди, которые уехали в Москву 3-5-10 лет назад, но ещё не обзавелись никакой недвижимостью, ипотеками, семьёй, вернулись на время ограничений домой, во Владивосток, и увидели, что там, оказывается, совсем неплохо! За эти годы здесь появилась инфраструктура, хорошее образование для детей, активно развивается культурная сфера и сфера услуг. И у них возник вопрос: а зачем это мы поедем обратно?!
Если можем продолжать работать на Москву, находясь во Владивостоке, получать «московскую» зарплату, но тратить её здесь? В общем, получилось так, что многие сотрудники крупных компаний из Москвы и Питера уехали и не вернулись после снятия ограничений. Сотрудники, вернувшиеся во Владивосток, со своими «прокачанными скиллами» федерального уровня, начинают делать бизнес у себя на родине. А работодатели готовы им делать привлекательные предложения — даже по московским меркам, и они согласны. Такие специалисты говорят, что с радостью будут работать на благо своего региона, там, где они родились. Потому что теперь действительно хотят это делать.
И они, поверьте мне, теперь могут работать и на трёх работах. Это ещё одна новая тенденция, которую «подарила» нам с вами пандемия — «мультизанятость». Когда высококвалифицированный специалист может работать на двоих и троих работодателей. И это не фриланс или подработка, где сотрудника привлекают на короткие проекты, и он, по сути, ни за что не отвечает.
Мультизанятость — это когда человек осознанно работает на несколько организаций, и везде у него — основное место работы. И одно не хуже и не лучше другого: ты везде пашешь на полную катушку. И у тебя есть на это время, потому что ты работаешь головой, а не ногами и руками.