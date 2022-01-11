Кто будет давать губернатору Приморья советы по экологии?

— Общественные советы в Российской Федерации были созданы «приказом» сверху во всех субъектах в период президентства Дмитрия Медведева. В Приморье это произошло в 2012 году. Позднее, в 2013 году, был принят федеральный закон об основах общественного контроля, регламентирующий работу общественных советов. Такие советы есть и при МВД, и при органах ФСИН, и при министерствах. Работа экспертного совета по экологии в Приморском крае с самого начала регламентировалась специально разработанным положением, в котором оговаривались статус, структура и полномочия этого экспертно-аналитического совещательного органа. Всего было 4 созыва совета, каждый работал по три года. Однако срок полномочий последнего созыва, в который я входил, закончился больше года назад. Губернатор Олег Кожемяко не дал распоряжение ротировать совет — и нас не ротировали и не распускали, а просто не собирали, начиная с апреля 2021 года. В итоге я задал вопрос: зачем вообще губернатору нужен общественный совет по экологии? — рассказывает заместитель председателя общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае, академик МАНЭБ Андрей Беловодский.