В Приморье озвучили даты сдачи ЕГЭ в 2022 году

В Приморье озвучили даты сдачи ЕГЭ в 2022 году
В Приморье озвучили даты сдачи ЕГЭ в 2022 году
Вчера, 16:20ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Выпускники этого года будут сдавать экзамены с марта по июль.

Как уточнили в региональном министерстве образования, досрочный период сдачи ЕГЭ стартует 21 марта и продлится до 18 апреля, а основной, вместе с резервными днями, будет проходить с 26 мая по 2 июля.

ЕГЭ по всем учебным предметам будет начинаться традиционно в 10 утра.

В первые дни основного периода сдачи ЕГЭ выпускники будут сдавать географию, литературу и химию, русский язык, математику профильного и базового уровней, уточнила заместитель министра образования края Марина Шкуратская.

В начале осени предусмотрен дополнительный период сдачи ЕГЭ. Так, 5 сентября состоится экзамен по математике базового уровня, 8 сентября — по русскому языку.

Сюжеты:
Приморье
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