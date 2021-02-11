Приморцы могут принять участие в благоустройстве территорий

«Во многом подобная работа напрямую зависит от органов местного самоуправления, различных федеральных ведомств. Но в данном смысле важна и активная гражданская позиция самих приморцев, их неравнодушие к положительным преобразованиям, которые происходят. Даже количество фотографий, которые сегодня размещают горожане в своих социальных сетях, где они и их дети запечатлены в скверах и других общественных пространствах, появившихся или воссозданных благодаря программе «Жилье и городская среда», подчеркивают одобрение и сопричастность граждан. Для нас это, безусловно, важный целевой показатель для регионального проекта. Предполагаем, что нам удастся привлечь все большее количество наших земляков в процесс формирования новой комфортной среды «, — убеждена Елена Пархоменко.