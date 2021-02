Приморцы могут принять участие в благоустройстве территорий

В общей сложности 18 городских и муниципальных округов Приморья смогут принять участие в голосовании за благоустройство на своих территориях.

Единая онлайн-платформа для голосования позволит зафиксировать мнение о необходимости обустроить дворы, скверы и другие общественные пространства не только во Владивостоке, но и в Артеме, Большом Камне, Находке, Арсеньеве, Дальнегорске, Кавалерово и других округах городских и муниципальных округах. Сегодня в Приморье плотно работают над созданием регионального раздела, для голосования онлайн-платформа окажется доступна с 26 апреля. Совместно со всеми гражданами страны приморцы смогут выбрать те территории, где стоит навести порядок или создать новые места притяжения. Отдать свой голос за благоустройство смогут все россияне в возрасте от 14 лет вплоть до 30 апреля. Онлайн-система предлагает выбрать объекты благоустройства на 2022 год. Если граждане уже проголосовали по объектам 2022 года, то можно голосовать за дизайн будущих проектов. Как пояснил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, голосование на единой онлайн-платформе устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги, также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона. «Большое внимание мы уделяем вопросу регистрации и достоверности данных, которые будут в этом приложении. Хотим избежать всех возможностей по взлому результатов. Регистрация через Госуслуги — самый надежный способ, также поддерживается регистрация через мобильный телефон. Мы предпримем все возможные меры, чтобы исключить накрутки голосов», — подчеркнул генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. Платформа едина для всей страны. Для того чтобы проголосовать, требуется зайти на платформу и выбрать свой регион. Далее можно отдать свой голос в пользу одного из предложенных вариантов. Для приморцев голосование будет также доступно, в данном случае играет роль прописка. По словам заместителя председателя Правительства Приморского края Елены Пархоменко, национальный проект «Жилья и городская среда», а также в его контексте проект «Формирование комфортной городской среды» имеют своей главной целью изменение качества жизни в наших городах. Так, индекс качества городской среды включает в себя 36 показателей, формирующих своеобразную матрицу. Здесь учтены вопросы экологии, удобства и безопасности проживания в городе, а также эстетические нюансы благоустройства территории — комфорт, качество услуг и т. п. Данные параметры в каждом городе рассчитываются по 10-балльной шкале. 360 — максимально возможное число баллов для городской территории. Если городу удается набрать 50% из 100 возможных, то устройство жизни в нем считают благоприятным. В Приморье существует 12 городских округов, и только Владивосток имеет показатель индекса качества выше 180 баллов. Однако в крае немало населенных пунктов, где качество жизни близко к подобным показателям, однако и в этом случае есть над чем работать, равно как и совершенствовать качества жизни в дальневосточной столице, считает Елена Пархоменко. «Во многом подобная работа напрямую зависит от органов местного самоуправления, различных федеральных ведомств. Но в данном смысле важна и активная гражданская позиция самих приморцев, их неравнодушие к положительным преобразованиям, которые происходят. Даже количество фотографий, которые сегодня размещают горожане в своих социальных сетях, где они и их дети запечатлены в скверах и других общественных пространствах, появившихся или воссозданных благодаря программе «Жилье и городская среда», подчеркивают одобрение и сопричастность граждан. Для нас это, безусловно, важный целевой показатель для регионального проекта. Предполагаем, что нам удастся привлечь все большее количество наших земляков в процесс формирования новой комфортной среды «, — убеждена Елена Пархоменко. Сегодня те скверы, которые сегодня благоустроены в городах Приморья проходят через систему рейтинга территорий. Чем выше процент участия граждан, тем больше возможностей для улучшения нашей общей комфортной среды проживания. Таким образом, онлайн-платформа, презентацию которой проводят на всероссийском уровне, облегчит процедуру голосования за улучшения качества городской среды, сделает алгоритм взаимодействия более прозрачным за счет понятых сервисов в системе Госуслуг. В настоящий момент идёт наполнение платформы информацией — списком объектов благоустройства в муниципалитетах. Голосование стартует 26 апреля. Кстати, проголосовать за благоустройство городов и сел будет возможно благодаря помощи волонтеров. Добровольцы будут работать с планшетами для голосования в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и общественных местах. Напомним, всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стартовал в 2018 году. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года в России было благоустроено 11,8 тыс. общественных территорий. Кроме того, реализовано 168 проектов победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. В 2020 году победителями стали сразу 160 проектов. На реализацию проектов в 2021 году выделено 10 млрд рублей — планируется благоустроить еще около 4 тыс. общественных территорий в стране.

