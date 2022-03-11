Во Владивостоке иностранные студенты могут повременить с оплатой за учёбу и общежитие

Во Владивостоке иностранные студенты могут повременить с оплатой за учёбу и общежитие
Во Владивостоке иностранные студенты могут повременить с оплатой за учёбу и общежитие
Вчера, 09:52ОбществоФото: предоставлено пресс-службой ДВФУ
Иностранцам, обучающимся в Дальневосточном федеральном университете, обещана помощь вуза в решении финансовых, бытовых и других проблем, вызванных сложившейся международной обстановкой.

На сегодня свыше 1300 иностранных студентов ДВФУ обучаются во Владивостоке. Одними из первых они ощутили на себе ограничения, прежде всего, связанные с получением денежных переводов из-за границы.

В пресс-службе вуза сообщили, что в ДВФУ установлен временный мораторий на оплату обучения и проживания в общежитиях иностранными студентами. Особо нуждающимся университет готов в индивидуальном порядке предоставить материальную помощь. Кроме того, оказывается содействие в оформлении переводов и получении банковских карт «Мир».

Кроме того, в ДВФУ открыт ситуационный центр, открытый по инициативе студенческого актива. В его работе участвуют сами студенты и сотрудники Единого контактного центра ДВФУ. По телефону 8 (800) 550-38-38 обратившихся проконсультируют по вопросам проживания, обучения и быта, окажут психологическую поддержку.

Еще одним способом решения финансовых проблем студентов может стать их трудоустройство в университете. В ДВФУ планируют создать студенческую биржу труда, которая будет аккумулировать вакантные рабочие места в кампусе. Одновременно с этим университет готов максимально поддерживать реализацию студенческих стартапов, ориентированных на развитие инфраструктуры ДВФУ.

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Приморье
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