Во Владивостоке иностранные студенты могут повременить с оплатой за учёбу и общежитие

В пресс-службе вуза сообщили, что в ДВФУ установлен временный мораторий на оплату обучения и проживания в общежитиях иностранными студентами. Особо нуждающимся университет готов в индивидуальном порядке предоставить материальную помощь. Кроме того, оказывается содействие в оформлении переводов и получении банковских карт «Мир».