Во Владивостоке иностранные студенты могут повременить с оплатой за учёбу и общежитие

На сегодня свыше 1300 иностранных студентов ДВФУ обучаются во Владивостоке. Одними из первых они ощутили на себе ограничения, прежде всего, связанные с получением денежных переводов из-за границы.
В пресс-службе вуза сообщили, что в ДВФУ установлен временный мораторий на оплату обучения и проживания в общежитиях иностранными студентами. Особо нуждающимся университет готов в индивидуальном порядке предоставить материальную помощь. Кроме того, оказывается содействие в оформлении переводов и получении банковских карт «Мир».
Кроме того, в ДВФУ открыт ситуационный центр, открытый по инициативе студенческого актива. В его работе участвуют сами студенты и сотрудники Единого контактного центра ДВФУ. По телефону 8 (800) 550-38-38 обратившихся проконсультируют по вопросам проживания, обучения и быта, окажут психологическую поддержку.
Еще одним способом решения финансовых проблем студентов может стать их трудоустройство в университете. В ДВФУ планируют создать студенческую биржу труда, которая будет аккумулировать вакантные рабочие места в кампусе. Одновременно с этим университет готов максимально поддерживать реализацию студенческих стартапов, ориентированных на развитие инфраструктуры ДВФУ.