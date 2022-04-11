ЕГЭ-2022 поддержат бумагой и средствами гигиены

Проведение Единого госэкзамена не пострадает от дефицита бумаги — её количества достаточно в регионах, как и запасов картриджей, канцелярских принадлежностей, а также антисептиков и средств для уборки помещений.

Об этом заявили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, ссылаясь на данные проверок, проведённых на прошлой неделе специалистами ведомства. По словам руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, вопрос наличия необходимых расходных материалов и оборудования для проведения ЕГЭ находится на контроле службы. Проведение ЕГЭ будет полностью обеспечено всем необходимым, экзамены пройдут в соответствии с намеченным графиком, заявил Музаев. Тем временем, в Приморье подвели первые итоги ЕГЭ в 2022 году. С 21 марта по 18 апреля в крае проходит досрочный период сдачи экзамена. Житель Владивостока получил высшую оценку за защиту знаний по литературе — 100 баллов. Напомним, сдача ЕГЭ проходит в три этапа: помимо досрочного, планируются также основной период. В этом году он продлится с 26 мая по 2 июля, и дополнительный — с 5 по 20 сентября. Всего Единый госэкзамен будут сдавать 10 297 человек, большая часть из них — 9 416 человек — выпускники текущего года. Самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ — русский язык. Его выбрали 9 270 человек. На втором месте — математика базового уровня, её будут сдавать 4 940 выпускников. Попробовать свои силы в профильной математике решили 4 294 участника. 993 человека защитят знания по химии. Почти половина экзаменуемых — 4 253 выпускника — сдадут обществознание. Английский язык выбрали 2 567 участников ЕГЭ, физику — 1 825, историю — 1 637, биологию — 1 605. На ЕГЭ по информатике записались 1 382 человека. Литературу и географию для сдачи выбрали наименьшее количество участников — 649 и 260 соответственно.

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