Мэр Владивостока обязал дорожников устранить замечания за свой счёт

Глава Владивостока Олег Гуменюк вместе с сотрудниками городского управления дорог и благоустройства проверил улицы, на которых в 2019–2020 годах прошёл ремонт дорог. Мэр обнаружил нарушения на участках и поручил подрядчикам устранить замечания.

Фото: vlc.ru Ранее владивостокцы неоднократно сообщали городскому главе о повреждениях на отремонтированных улицах: провалы асфальта, рассыпающаяся тактильная плитка, повреждения на колодцах инженерных коммуникаций — основные замечания подрядчикам. Все выявленные нарушения были зафиксированы во время проверки. Компании, проводившие ремонт, будут устранять неполадки за свой счёт. «На асфальтовое покрытие гарантия составляет три года. Необходимо максимально усилить претензионную работу и обязать подрядчиков оперативно устранить все замечания», — отметил Олег Гуменюк. Замруководителя городского управления дорог и благоустройства Юрий Трунов сообщил, что до конца мая подрядчики должны предоставить графики устранения замечаний. Полностью исправить неполадки и восстановить повреждения рабочие должны до конца лета. «Мы также проводим совместные контрольные объезды с представителями Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе Федерального дорожного агентства и общественными наблюдателями. Все нарушения качества ремонта прошлых лет актируются. Проверено уже свыше 30 объектов, где в прошлые годы проводился комплексный ремонт и действует гарантия. По состоянию на сегодняшний день выявлено около 200 замечаний», — сказал Трунов. Фото: vlc.ru Инспекция, во главе с мэром, прошла на улицах Кирова, Енисейской, Бестужева, Казанской и Добровольского — на каждом участке главу города встретили представители подрядных организаций — рабочие заверили, что все замечания будут оперативно устранены. Во время рейда Олег Гуменюк также обратил внимание дорожников на качество асфальтового покрытия в районе Казанского моста — здесь практически сразу после ремонта асфальт сняли для проведения работ на сетях. «Такие работы не попадают под гарантию, так как на объекте проводил аварийно-восстановительные мероприятия водоканал. Но качество уложенного ими асфальта неудовлетворительное, покрытие уже разрушается. В компанию должна быть направлена претензия. Дорожное полотно должно быть восстановлено на всю ширину проезжей части», — сказал глава города. На некоторых объектах специалисты выявили неполадки в тактильных указателях, которые местами просто рассыпались. Самые большие повреждения — на улице Бестужева. «Плитка оказалась некачественной. Сейчас закупим новые материалы и всё восстановим», — пообещал подрядчик. Стоит отметить, что подрядные организации должны устранить все обнаруженные до конца лета текущего года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter