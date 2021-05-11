На Чемпионате мира по Го во Владивостоке Россию представит гроссмейстер Антон Черных

41-й Чемпионат мира по игре Го состоится во Владивостоке в период с 3 по 9 июня. На международных соревнованиях Россию представит гроссмейстер Антон Черных — он стал лучшим из шести сильнейших игроков страны во время отборочного турнира, который прошёл в Москве во время майских праздников.

Антон Черных, гроссмейстер по игре Го Фото: primorsky.ru Среди игроков отборочного турнира: Игорь Бурнаевский, мастер спорта из Красногорска, гроссмейстер Вячеслав Каймин из Москвы, мастер спорта из Москвы Александр Муромцев, мастер спорта из Казани Игорь Немлий, гроссмейстер из Санкт-Петербурга Дмитрий Сурин и гроссмейстер Антон Черных из города Жуковский — последний победил в четырёх из пяти игр. «Проиграл Антон самому молодому спортсмену турнира Александру Муромцеву. Ему 14 лет. В этом уникальность древней стратегической игры Го. Возраст в этом виде спорта не играет ключевой роли. Например, самому взрослому участнику сегодняшнего турнира — 49 лет. На второй строчке турнирной таблицы — Вячеслав Каймин. Третий результат — у Игоря Бурнаевского. Каждый, кто сегодня соревновался, хорошо знаком друг с другом. За гобанами встречаются очень часто. Только за последние полгода они сыграли в сумме от 30 до 40 партий на пяти тренировочных и двух крупных турнирах», — рассказал главный судья соревнований Владимир Горжалцан. Антону — 20 лет. В своём возрасте он уже стал гроссмейстером, победителем юношеских первенств России и Европы, призером взрослого Чемпионата России. Начал свой путь в Го клубе «Сэнте» в Жуковском. Стоит отметить, что впервые за всю историю соревнований по игре Го, чемпионат пройдет за пределами Китая, Кореи и Японии — во Владивостоке. Специалисты отмечают, что это не случайность, так как Сборная России — лидер Го в Европе: за последние 20 лет россияне становились чемпионами 15 раз. Сегодня клубы и секции Го открыты почти в каждом регионе По решению Международной федерации по игре Го 41-й Чемпионат мира по Го пройдет во Владивостоке с 3 по 9 июня. Утверждена гибридная схема проведения соревнований — одновременно в двух форматах, онлайн и офлайн. В чемпионате зарегистрировались участники из 57 стран. Новшеством чемпионата станет Всемирный фестиваль Го GeniusExtreme. В игру Го в дни проведения мирового первенства смогут поиграть не только профессионалы, но и любители. «Впервые в истории Чемпионата мира участие в нем смогут принять любители со всего мира. Мероприятие получило поддержку Президента Российской Федерации Владимира Путина. Мы выиграли грант. Этот фестиваль станет визитной карточкой Дальнего Востока во всем мире», — отметил директор 41-го Чемпионата мира по Го Михаил Емельянов.

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