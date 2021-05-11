На Чемпионате мира по Го во Владивостоке Россию представит гроссмейстер Антон Черных

На Чемпионате мира по Го во Владивостоке Россию представит гроссмейстер Антон Черных
На Чемпионате мира по Го во Владивостоке Россию представит гроссмейстер Антон Черных
Сегодня, 11:43ОбществоФото: primorsky.ru
41-й Чемпионат мира по игре Го состоится во Владивостоке в период с 3 по 9 июня. На международных соревнованиях Россию представит гроссмейстер Антон Черных — он стал лучшим из шести сильнейших игроков страны во время отборочного турнира, который прошёл в Москве во время майских праздников.
Антон Черных, гроссмейстер по игре Го
Фото:primorsky.ru

Среди игроков отборочного турнира: Игорь Бурнаевский, мастер спорта из Красногорска, гроссмейстер Вячеслав Каймин из Москвы, мастер спорта из Москвы Александр Муромцев, мастер спорта из Казани Игорь Немлий, гроссмейстер из Санкт-Петербурга Дмитрий Сурин и гроссмейстер Антон Черных из города Жуковский — последний победил в четырёх из пяти игр.

«Проиграл Антон самому молодому спортсмену турнира Александру Муромцеву. Ему 14 лет. В этом уникальность древней стратегической игры Го. Возраст в этом виде спорта не играет ключевой роли. Например, самому взрослому участнику сегодняшнего турнира — 49 лет. На второй строчке турнирной таблицы — Вячеслав Каймин. Третий результат — у Игоря Бурнаевского. Каждый, кто сегодня соревновался, хорошо знаком друг с другом. За гобанами встречаются очень часто. Только за последние полгода они сыграли в сумме от 30 до 40 партий на пяти тренировочных и двух крупных турнирах», — рассказал главный судья соревнований Владимир Горжалцан.

Антону — 20 лет. В своём возрасте он уже стал гроссмейстером, победителем юношеских первенств России и Европы, призером взрослого Чемпионата России. Начал свой путь в Го клубе «Сэнте» в Жуковском.

Стоит отметить, что впервые за всю историю соревнований по игре Го, чемпионат пройдет за пределами Китая, Кореи и Японии — во Владивостоке. Специалисты отмечают, что это не случайность, так как Сборная России — лидер Го в Европе: за последние 20 лет россияне становились чемпионами 15 раз. Сегодня клубы и секции Го открыты почти в каждом регионе

По решению Международной федерации по игре Го 41-й Чемпионат мира по Го пройдет во Владивостоке с 3 по 9 июня. Утверждена гибридная схема проведения соревнований — одновременно в двух форматах, онлайн и офлайн. В чемпионате зарегистрировались участники из 57 стран.

Новшеством чемпионата станет Всемирный фестиваль Го GeniusExtreme. В игру Го в дни проведения мирового первенства смогут поиграть не только профессионалы, но и любители.

«Впервые в истории Чемпионата мира участие в нем смогут принять любители со всего мира. Мероприятие получило поддержку Президента Российской Федерации Владимира Путина. Мы выиграли грант. Этот фестиваль станет визитной карточкой Дальнего Востока во всем мире», — отметил директор 41-го Чемпионата мира по Го Михаил Емельянов.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ВладивостокспортИгра ГоЧемпионат мира по Го
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы