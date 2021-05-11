Олег Гуменюк рассказал, как изменится дорожная инфраструктура Владивостока

В 2021 году в приморской столице приняли программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ). Она включает в себя стратегию решения транспортных проблем города, а именно — строительство и реконструкцию существующих транспортных развязок, мостов и дорог, развитие общественного транспорта, внедрение интеллектуальных транспортных систем, развитие комфортной городской среды для пешеходов и велосипедистов, строительство парковок и создание парковочных пространств, устранение аварийных участков и увеличение пропускной способности дорог.
Реконструкция и строительство транспортных развязок, мостов и магистральных улиц
— Олег Владимирович, ПКРТИ включает в себя развитие по различным направлениям: транспорт, дороги, интеллектуальные системы. Но в числе основных всё же — это дороги, так как Владивосток — один из самых автомобильных городов страны и существующие дороги и развязки не всегда справляются. Как планируется поступить, что предлагают построить или реконструировать специалисты, и какие из этих проектов уже точно поддержит городская администрация?
— Программа ПКРТИ нами детально изучена, наши специалисты активно принимали участие в её формировании на всех этапах. Мы прекрасно понимаем, что транспортная инфраструктура давно требует перемен. Планируем реконструкцию и строительство 32 развязок, 10 мостовых сооружений, 37 новых участков магистральных улиц протяженностью порядка 150 километров, реконструкцию около 28 километров пешеходных зон, комплексный ремонт и приведение в нормативное состояние свыше 43 километров дорог и многое другое. Данные мероприятия запланированы на разные периоды, до 2036 года включительно. Сразу предупрежу и вопрос про ВКАД. Рассчитаны различные сценарии ее строительства. В частности, наиболее экономически оправданным назван первый этап строительства — от Казанского моста до острова Елены и далее на остров Русский. Это позволит вывести грузовой транспорт порта на трассу Седанка — Патрокл в объезд загруженных городских улиц.
— Помимо глобальных перемен, есть ли какие-то первоочередные задачи, при которых изменится схема движения на том или ином участке и увеличится пропускная способность?
— Конечно, для реализации плана по развитию транспортной инфраструктуры, в первую очередь, предусмотрено создание проектов по организации дорожного движения, которые не просто зафиксируют существующее положение и текущий вариант организации движения, а позволят провести необходимые мероприятия по созданию комфортных условий как для автомобилистов, так и для пешеходов. Это создание парковочных мест в виде парковочных карманов, нанесение необходимой разметки, проведение мероприятий по приведению в нормативы углов поворотов и ширины проезжей части, размещение знаков, обустройство пешеходных переходов в соответствии с новейшими нормами безопасности, внедрение Автоматизированной системы управления дорожным движением для обеспечения большей пропускной способности улично-дорожной сети. Одновременно будет произведено проектирование светофорных объектов на данных улицах, с указанием мест размещения необходимого оборудования с учетом моделирования транспортных потоков на каждом перекрестке и определением состава и мест расположения необходимого оборудования.
К слову, уже сегодня мы занимаемся разработкой проектно-сметной документации для реконструкции ряда транспортных объектов в городе. В их числе — Рудневский мост, транспортная развязка в районе Фирсова. В ближайшее время начнётся подготовка документации для реконструкции автомобильной дороги на улицах Котельникова и Аллилуева, путепровода на пересечении проспекта 100-летия Владивостока и Русской.
В планах также строительство дороги в районе «Лесного квартала» (до проспекта 100-летия Владивостока, район остановки «Фабрика Заря»), строительство эстакады в районе школы № 38 (остановка «Молодежная»), строительство магистральной улицы на Майора Филипова, мостового перехода Бородинская — Русская, капитальный ремонт мостов на Волжской, Фадеева, Лянчихинской. Будет построена и магистральная улица от Нейбута, 67а до Зелёного Угла, реконструирован перекресток Выселковая — Днепровская — Адмирала Горшкова, построен надземный пешеходный переход в районе остановки «Радиоприбор», реконструирован переход в районе Некрасовской, 59а с расширением проезжей части.
Уже в этом году начнётся строительство улично-дорожной сети в микрорайоне Патрокл. Сейчас ведётся поиск подрядной организации.
Комплексный ремонт улиц
— Безусловно, развитие улично-дорожной сети города предполагает не только строительство новых улиц, развязок и мостов, но и приведение в нормативное состояние и реконструкцию существующих улиц и пешеходных зон. Какие объекты будут сделаны в текущем году? Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
— В этом году существенно расширен список объектов, где будет проведён комплексный ремонт в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Изначально в программу были включены четыре улицы. Мы смогли внести изменения, расширив список до семи улиц. Комплексный ремонт дорог проведём на Ладыгина — от Нейбута до Адмирала Кузнецова, Окатовой — от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой, Харьковской — от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой, Бородинской — от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока, Адмирала Захарова — от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской, Посьетской — от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской, Ватутина — Нейбута — от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута. На всех объектах работы уже ведутся. За их ходом пристально следят специалисты администрации, общественные наблюдатели и другие проверяющие.
Помимо этого, в 2021 году за счёт средств городского и краевого бюджетов отремонтируют дороги на Жигура — от Аллилуева до дома № 52 по улице Жигура, Тобольской — от пересечения Аллилуева и Жигура до конца улицы, Свердлова — от остановки общественного транспорта «Станция Садгород» до остановки «Свердлова», Стрелковой — от пересечения с Воропаева и до пересечения с Ватутина, 2-й Линейной — от ж/д переезда до дома № 9/1 на 2-й Линейной, Садгородской, проспекте Красного Знамени — от дома № 114, стр. 1 до дома № 125 и по другим адресам.
Комфортная городская среда для пешеходов и велосипедистов
— Хотелось бы поговорить и о пешеходах. Вы много уже говорили о том, что в городе планируется создать удобные пешеходные зоны, обустроить велодорожки. К слову, впервые в прошлом году на дороге, ведущей в посёлок Канал на Русском острове, появились велодорожки. Какие мероприятия планируется провести?
— Создание комфортной городской среды — важная задача для Владивостока. Город должен быть удобным для пешеходов и велосипедистов. Такая задача поставлена специалистам. Улицы города должны стать комфортными для передвижения горожан, в том числе, для маломобильных групп населения.
Комплекс мероприятий в первую очередь предполагает приведение сложившейся улично-дорожной сети города к действующим нормативным требованиям путем организации новых и реконструкции существующих пешеходных переходов, обустройства подходов к переходам, прокладки новых тротуаров в местах их отсутствия, обеспечения доступности остановок общественного транспорта, ликвидации избыточной ширины проезжей части, организации пешеходных переходов с разделительными островками безопасности, установка пешеходных светофоров с кнопкой и датчиками транспорта для сокращения времени ожидания перехода и исключения избыточных задержек для машин.
В этом году в городе будут сделаны пешеходные зоны не только в рамках мероприятий по комплексному ремонту улиц. В планах у городского управления дорог и благоустройства — ремонт пешеходных зон на Саратовской, 6 — 10, участке Пограничная, 7, стр. 4, 7 — Пологая, 22. В этом году по заказу администрации Владивостока будут отремонтированы тротуары и на Никифорова, 55 — 57, Героев Хасана, 16 — 18, от остановки «Новожилова» до остановки «Сахалинская», в районе Борисенко, 98 и Сахалинская, 38, Гульбиновича, 24, от остановки «Можайская» до остановки «Перинатальный центр», Океанском проспекте, 37 — 75 стр. 4, Аллилуева, 5, 10, Жигура, 48, Партизанском проспекте, 9 и 58в, Магнитогорской — от Кирова до Чкалова, проспекте Красного Знамени, 127, Снеговой, 86 — 35, Военном Шоссе, 19, Народном проспекте, 20 и по другим адресам.
Важным элементом программы является развитие не только пешеходной, но и велосипедной инфраструктуры. В связи с важностью велосипедного транспорта программа ПКРТИ предлагает развитие связной велосети смешанного назначения. Учитывая особенности рельефа нашего города, развитие сети предлагается проводить поэтапно, начиная с центральной части города. Параллельно предлагается развивать велосеть рекреационного назначения на территории городских парков и на Русском острове, обустраивать велопарковки у мест притяжения горожан. Эти работы будем проводить поэтапно. И в первоочередных планах — продолжение создания веломаршрутов на Русском острове.
Под управлением интеллектуальных транспортных систем
— Много говорится о создании «умного города». Есть примеры создания автоматизированных светофоров и других систем в городе, но нет комплексного подхода. Будет ли что-то меняться в этом направлении?
— Важным элементом современной транспортной инфраструктуры города должны стать интеллектуальные транспортные системы.
Функционирование всех элементов сложной современной транспортной системы требует четкой координации, поэтому мы планируем создать в городе центр организации дорожного движения, в котором будет собираться и анализироваться информация с камер, светофоров и всего объёма датчиков, в том числе, о дорожной ситуации, транспортных потоках, пробках и заторах. На основе этих данных будут приниматься решения и при необходимости удаленно и автоматизировано изменять, к примеру, время работы светофоров и т. д.
В первую очередь в нашем городе, как отмечают разработчики ПКРТИ, нужно развивать автоматизированную систему управления дорожным движением, подсистемы контроля за нарушениями правил дорожного движения, систему единого парковочного пространства города.
Парковки и парковочное пространство
— Не менее важная проблема города — парковки. Когда уже в городе можно будет увидеть изменения в данном направлении? И затронуть здесь хочется не парковки возле торговых центров, а на общегородских пространствах.
— Строительство парковок, выделение парковочного пространства — важная задача для Владивостока. Платное парковочное пространство уже создано во многих городах России и мира.
В этом году у нас будут установлены первые модульные быстровозводимые механизированные парковочные системы. Они появятся на участке в районе Семеновской, 18 и на Светланской, 56. Уже определён и подрядчик. Им стала компания «ВекторСтрой». Быстровозводимая парковка механизированного типа представляет собой здание в виде надземного вертикального многоярусного сооружения, выполненного из металлических конструкций. Доступ на парковку будет осуществляться с помощью чип-карты или пин-кода, а управление — с помощью сенсорного монитора. Подача автомобиля из бокса займет не более двух минут.
Продолжается сейчас и строительство многоуровневой механизированной парковки на 96 машиномест на улице Верхнепортовой, 6. Это первый такого рода объект не только во Владивостоке, но и на Дальнем Востоке. Все процессы здесь будут полностью роботизированы.
Автоматизированные парковки станут частью единого парковочного пространства. Одним из ключевых мероприятий которого станет и внедрение платного парковочного пространства, строгий контроль за соблюдением правил парковки. Платное парковочное пространство планируется организовать на участках дорог на Уткинской — от Океанского проспекта до Алеутской, прапорщика Комарова — от пограничной до Уборевича, Семёновской, Суханова — от Луцкого до Уборевича, Адмирала Фокина, Батарейной, Западной — от Батарейной до Лесного переулка, Лазо, Бестужева, Гоголя и по другим адресам.
Развитие общественного транспорта
— Олег Владимирович, вы смогли существенно изменить работу общественного транспорта в городе. Мы наконец-то можем оплачивать поездки картой, ездить на более комфортных автобусах. Но город продолжает расти и развиваться. Какие планы на работу в этом направлении?
— Общественный транспорт краевой столицы должен стать удобным и привлекательным. Необходимо развивать маршрутную сеть, чтобы обеспечить доступность общественного транспорта для всех районов города.
Для маршрутных автобусов планируется организовать выделенные полосы. Предполагает Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и установку комфортных интерактивных остановочных павильонов. К слову, в этом году такая остановка будут установлена на площади Луговой. Новое комфортное место ожидания автобусов появится в районе зарядной станции электробусов. Здесь не только смонтируют новый «умный» остановочный павильон, но и благоустроят прилегающую территорию.
Первые тёплые «умные» остановки начали устанавливать в прошлом году по 30 адресам. В этом году планируется завершить работы по подключению новых павильонов к сетям и выполнить ремонт павильонов, пострадавших от рук вандалов.
В результате проведения широкого комплекса мероприятий, по заключениям специалистов, поездка по городу на общественном транспорте станет более быстрой, комфортной и удобной. Планируем также развитие в городе железнодорожного и водного видов транспорта. Данные мероприятия были предложены разработчиками ПКРТИ.