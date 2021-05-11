Олег Гуменюк рассказал, как изменится дорожная инфраструктура Владивостока

— В этом году существенно расширен список объектов, где будет проведён комплексный ремонт в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Изначально в программу были включены четыре улицы. Мы смогли внести изменения, расширив список до семи улиц. Комплексный ремонт дорог проведём на Ладыгина — от Нейбута до Адмирала Кузнецова, Окатовой — от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой, Харьковской — от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой, Бородинской — от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока, Адмирала Захарова — от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской, Посьетской — от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской, Ватутина — Нейбута — от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута. На всех объектах работы уже ведутся. За их ходом пристально следят специалисты администрации, общественные наблюдатели и другие проверяющие.