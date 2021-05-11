Платные парковки во Владивостоке и в мире

В 2021 году в краевом центре приняли программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ). В ней прописана стратегия решения транспортных проблем города, а именно — строительство и реконструкция транспортных развязок, мостов и дорог, развитие общественного транспорта, внедрение интеллектуальных транспортных систем, развитие комфортной городской среды для пешеходов и велосипедистов, строительство парковок и создание парковочных пространств, устранение аварийных участков и увеличение пропускной способности дорог.
По словам разработчиков программы, в первую очередь в городе нужно развивать автоматизированную систему управления дорожным движением, подсистемы контроля за нарушениями правил дорожного движения и систему единого парковочного пространства города.
Мэрия Владивостока представила обзор того, как проблема парковки решается в других городах.
История
Первая платная парковка появилась в США, в штате Оклахома в 1935 году — местные власти планировали, что она поможет упорядочить трафик и увеличить доход городского бюджета. План себя оправдал, и до середины 70-х годов 20 века большие и прогрессивные города мира активно строили многоуровневые парковки, пытаясь предоставить места всем желающим.
К 80-м годам произошёл перлом общественного сознания — специалисты поняли, что удобные и доступные парковки, это сигнал автомобилистам активнее передвигаться на машине, так как для этого созданы все необходимые условия. Однако, вместе с этим стало ясно, что рост автомобильного потока всегда будет превышать количество парковок.
Из-за этого транспортная политика в мире изменилась коренным образом. Возникла новая тенденция — автомобиль в центре города парковать затратно, поэтому приезжать лучше на общественном транспорте.
Ограничение количества парковок в центре имеет двойную функцию: увеличивается интенсивность использования общественного транспорта, а также исчезает угроза уничтожения городского облика и превращения его в одну большую парковку, как, например, произошло в американском Хьюстоне (см. фото).
В данный момент ограничения на максимально допустимое количество парковочных мест действуют в Гамбурге, Лондоне, Бостоне и Портленде.
Цифры
Стоит отметить, что самая дешёвая парковка в Индии — около 100 рублей в сутки. А вот в Австралии не найти парковки дешевле 500 рублей в час. Кроме того, во многих странах Европы запрещено оставлять автомобили более чем на два часа. Где и как именно работают парковочные ограничения — расскажем подробнее.
Великобритания
Одна из самых дорогих платных парковок — центр Лондона — около 100 рублей за 15 минут.
На некоторых дорогах вдоль обочин нанесена разметка: одна желтая полоса означает, что парковка разрешена в определенные часы (время указано на табличке); две желтые полосы — парковка запрещена.
За нарушение правил парковки положены штрафы в размере до 10 тысяч рублей (в перерасчёте с фунта стерлингов)
Нидерланды
Парковка в центре Амстердама стоит около 700 рублей в час.
Германия
В Берлине существует 40 парковочных мест, рассчитанных на 100 тысяч авто, однако найти парковку в центре города — непростая задача.
Цена — от 250 до 400 рублей в час — точная сумма зависит от удаленности от центра. Виновным за нарушение правил парковки грозит штраф до 500 рублей.
Испания
Парковочные места в Мадриде обозначены синим, зеленым, желтым и белым цветом.
Участки, размеченные синим цветом, предназначены для машин туристов — в таких случаях время парковки ограничено до двух часов и стоит около 450 рублей.
Франция
За парковку в Париже придётся платить все дни кроме воскресенья. Плата за парковку также не взимается в августе, когда у французов идёт сезон отпусков.
Стоимость часа стоянки в Париже колеблется от 100 до 300 рублей.
США
В центре Вашингтона припарковать машину более чем на два часа не получится. Цена — от 100 рублей.
Япония
Средняя стоимость парковки в Токио — 180 рублей за полчаса, но в районах, где есть достопримечательности, цена возрастает. Например, полчаса стоянки у телебашни «Токийское небесное дерево» стоит около 300 рублей.
Еще один интересный факт: каждый житель Токио еще до покупки машины должен предъявить свидетельство о собственности или договор аренды места на охраняемой круглосуточной парковке. Средняя стоимость такой аренды — 49 тысяч рублей в месяц.
Владивосток
Власти приморской столицы планируют комплексно решать проблему парковок.
Владивосток — один из самых автомобилизированных городов России. По данным ГИБДД, в городе зарегистрировано более 300 тысяч машин. Припаркованные автомобили вдоль дорог зачастую мешают уборке города, особенно в снегопад, и снижают пропускную способность. Специалисты отмечают, что нагрузка на транспортную сеть колоссальна.
«Мы прекрасно понимаем, что транспортная инфраструктура давно требует перемен. Планируем реконструкцию и строительство 32 развязок, 10 мостовых сооружений, 37 новых участков магистральных улиц протяженностью порядка 150 километров, реконструкцию около 28 километров пешеходных зон, комплексный ремонт и приведение в нормативное состояние свыше 43 километров дорог и многое другое. Данные мероприятия запланированы на разные периоды, до 2036 года включительно», — рассказал глава Владивостока Олег Гуменюк.
Важно отметить, что весь доход с городских парковок будет поступать в городскую казну, после чего его направят на развитие городских инфраструктурных объектов и благоустройство общественных пространств.